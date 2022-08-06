Юлия Беретта показала «Молодого офицера»

2 августа в День ВДВ певица и актриса Юлия Беретта выпускает новый видеоклип на песню «Молодой офицер».

В основе сюжета видеоряда история любви легендарной Клавдии Шульженко, как известно она была влюблена в мужчину младше себя на 10 лет, и это были очень страстные и особенные чувства.

Главную роль исполнила сама Юлия Беретта, на счету которой более 30 ролей в кино и театре.

«Хочется, чтобы люди не боялись испытывать чувства в любом возрасте. Для настоящей любви нет никаких преград. Это чудо, которое случается не с каждым и его нужно ценить. Ведь как писал Достоевский: “Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую!” Именно эту “минуту блаженства” мы будем помнить спустя долгое время», — говорит Юлия Беретта.

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