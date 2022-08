Состоялся релиз саундтрека с оригинальной музыкой к сериалу режиссера Ивана И. Твердовского «Люся». В трек-лист вошло более 20 композиций и он уже доступен на всех музыкальных сервисах. На заглавную композицию — кавер Where Did You Sleep Last Night от Lanskoy & Co снят клип, в который также вошли кадры из самого драмеди.

Музыкальным продюсером сериала «Люся» выступил Дмитрий Ланской, сопродюсером – Юрий Аббакумов. К работе над проектом был приглашен композитор Денис Транский (Den Transky), ранее сотрудничавший с группами Мумий Тролль, ТОКИО, Дельфином, Бастой и другими известными музыкантами. Сериал «Люся» стал для него первым большим опытом создания музыки для кино. Саундтрек сведен на студии Fly Sound, звукорежиссер — Сергей Большаков.

По словам Дмитрия Ланского, первоначальная идея музыкального оформления сформировалась еще на этапе написания сценария сериала, но была скорректирована, когда к проекту подключился Иван И. Твердовский и утвержден основной актерский каст. В него вошли Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Иван Макаревич, Григорий Верник, Анна Слю, Максим Виторган, Ян Цапник и другие.

По сюжету, написанному Петром Внуковым и Сергеем Панасенковым, скромный айтишник Сеня создает голосового помощника «Люся» с функциями искусственного интеллекта. Со временем «Люся» становится чем-то гораздо большим, чем просто умная колонка. Она же помогает пережить личную драму, делает сильнее, богаче, свободнее. Сеня думал, что «Люся» — его эксперимент, а на самом деле сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики…

Впервые кавер Where Did You Sleep Last Night звучит в «Люсе» в финале первой серии, где с главным героем в исполнении Данилы Козловского происходит драматургическое событие, а ее вариации стали лейтмотивом проекта и встречаются во многих эпизодах. Эта песня также вышла отдельным синглом в рамках музыкального проекта Lanskoy & Co.

Написанная специально для сериала «Люся» «Колыбельная» также проходит через весь сезон. Это своего рода «песня подсознания» главного героя. Она связывает мир реальности и снов, позволяя заглянуть в воспоминания героя о предыдущих реинкарнациях и найти ответы на сложные внутренние вопросы. Автором текста стал Петр Внуков, а музыку написал Дмитрий Ланской. Её можно услышать в нескольких сериях в разных аранжировках в исполнении Данилы Козловского, Дарьи Савельевой, Яна Цапника, а в самом финале сериала – Дарьи Блохиной, озвучившей в сериале умную колонку «Люся».

Еще один оригинальный трек Silience в исполнении Дмитрии Ланского был создан специально для финала шестой серии сериала. Текст для него также написал Петр Внуков, а музыку — Денис Транский(Den Transky).

Отдельной линией взаимоотношений главного героя и его дочерей стала песня Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». Группа Моя Мишель стала воплощением линии персонажа героини Кристины Асмус. Помимо этого, звучат композиции инди-групп СБПЧ и Sirotkin, Mirel, Galibri & Mavik, NILETTO & BITTUEV и др.

В музыкальный альбом также вошли два бонус-трека, которых не было в самом сериале: Saxearic от Danny Tales и еще одна версия Where Did Уou Sleep Last Night от Den Transky feat. Lanskoy & Co.

«Совместно с продюсером и режиссером мы очень трепетно подошли к выбору музыкальных композиций для персонажей, а главная песня наиболее известная по исполнению группы Nirvana добавила проекту атмосферу декаданса», – говорит Дмитрий Ланской, музыкальный продюсер.

«В музыкальном плане нам хотелось что-то цельное, а не набор отдельных композиций и тогда появилась мысль сделать весь саундтрек и основные темы в одной тональности. Также было желание поиграть с жанрами и звучанием. Некоторые акустические звуки писались прямо на мой смартфон и потом уже обрабатывались в студии», – рассказывает Денис Транский (Den Transky), композитор.

Премьера психологического 8-серийного драмеди «Люся» состоялась эксклюзивно в онлайн кинотеатре PREMIER 14 июля. Ее производством занималась компания Good Story Media. Автор сценария и креативный продюсер – Пётр Внуков («Звоните ДиКаприо», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сладкая жизнь»), режиссер — Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология», «Конференция» и др.)

