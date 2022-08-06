K. KRASH: «В детстве я на полном серьезе мечтал стать водителем трамвая»

K. KRASH — артист с зашкаливающей харизмой, певец, автор песен и сонграйтер. Участник первого сезона шоу «Песни на ТНТ». В 2019 году Кирилл был послом от России на «Студенческой весне стран Брикс и ШОС». Осенью 2021 Kирилл попал в ротацию популярных радиостанций и музыкальных телеканалов: Love Radio, Жара FM, МУЗ-ТВ, Музыка Первого, MusicBoxGold, АИВА и другие. Всего за 2021 год K.KRASH выпустил 11 треков, а в 2022 продолжил выпускать хиты уже с новой сануд-командой. Его сотрудничество с Игорем Нарбековым, автором хитов Клавы Коки, Мари Краймбрери, помогло найти K.KRASH свой звук. Например, трек «Валя Вали» был щедро отмечен вниманием музыкальных редакторов — песня попала в 14 плейлистов была особенно отмечена VK Музыкой.

– Давай знакомится ближе. Откуда ты родом?

– Я вырос в Липецке, городе металлургов и работяг. Город возник вокруг большого металлургического завода. В детстве мне часто говорили, что, когда я вырасту, пойду работать на завод. Это сыграло важную роль в моем формировании, потому что я никогда не хотел работать на заводе, никогда не хотел быть, как все. Липецк – замечательный город, который подарил мне прекрасное детство и юность. Я уехал из Липецка в 17 лет, но там осталась моя семья, друзья детства, обожаю приезжать туда, обожаю свой маленький город и никогда не стесняюсь говорить, что я оттуда родом.

– Всегда хотел быть артистом или были другие предпочтения в детстве?

– В детстве я на полном серьезе мечтал стать водителем трамвая. Мне нравилась трамвайная эстетика, рельсы, я всегда заглядывал в кабинки. В Липецке было много трамваем, мы перемещались практически только на них, видимо, поэтому мне и хотелось быть водителем трамвая. В 12-14 лет я понял, что мне приятно находиться на сцене, я там как будто оживаю. Я могу раскрыть свой потенциал и быть тем, кто я есть на самом деле. С тех пор я хотел быть артистом.

– С чего началась твоя карьера артиста?

– Я не знаю, что считать отправной точкой в моей карьере. Вся моя жизнь так или иначе была связана с творчеством. С 8-ми лет я был членом детской труппы нашего Липецкого драматического театра и был вовлечен в эту деятельность до 14-ти лет. Это заложило хороший фундамент, потому что я чувствовал любовь к сцене, к аплодисментам, к публике. Конечно, это раскрыло много моих талантов, и сцена приковала меня к себе. А если говорить о больших музыкальных шагах, то это случилось уже после моего поступления в университет, когда я понял, что могу быть не только актером, но также могу петь. Меня настолько это затянуло, что я даже участвовал в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Я прошел несколько этапов кастинга, но, увы, слетел. Затем я написал свою первую песню, все закрутилось, случилось сотрудничество с Sony Music.

– Какие цели сейчас перед собой ставишь? Может быть Grammy, фит с кем-то крутым? У тебя есть мечта?

– Если честно, я об этом пока не думал. Сейчас для меня самое главное – поиск своего слушателя. Мне хочется, чтобы мою музыку, наконец, распробовали, расслушали. Хочется, чтобы на смену пластиковой музыке пришла честная музыка, которую ребята пишут от души. Пишут о себе, о ситуациях, которые случаются в жизни, о том, что пережили, об эмоциях. Всегда чувствуется, когда в песнях есть душа. Но вообще, хочется собрать зал примерно на 2 тысячи человек и быть отмеченным какой-нибудь российской музыкальной премией. Пока так. Но думаю, что чем большим артистом я буду становиться, тем больше будут мечты.

– Процесс написания песен требует вдохновения. Где его черпаешь?

– Обожаю вдохновение! Это такое эфемерное слово! На самом деле, вдохновение черпаю везде. Я стараюсь быть максимально вовлеченным в свою жизнь и в то, что происходит вокруг меня. На написание музыки меня может вдохновить красивая девушка в метро. Я смотрю на нее, понимаю, что у нее есть какая-то история, придумываю и вдохновляюсь. Меня вдохновляет моя жизнь, то, что происходит со мной, какие-то личные переживания, которые я стараюсь выплескивать в музыку. Крутой фильм, музыка других артистов, книга – все может меня сподвигнуть на творчество.

– Ты пишешь песни в жанре поп-музыки. Почему именно его выбрал, а не какой-нибудь новомодный кальянный рэп, например?

– Я с детства был окружен популярной музыкой. Плюс «Фабрика звезд», American Idol, другие ТВ шоу, которые крутили хиты. Был момент, когда я увлекался и роком, и рэпом, но все же в голове сидела популярная музыка. Видимо, эти паттерны выражаются и в моих песнях. Мне так проще и ближе, да и сам я сейчас слушаю в основном попсу.

– Есть ли у тебя увлечения помимо музыки?

– Я обожаю готовить. Я живу один и готовлю себе сам – для меня это особый вид искусства, дзена, релакса. Очень люблю новые рецепты, эстетику приема пищи. Меня это заряжает и, кстати, вдохновляет. Также спорт – занимаюсь им через день. До недавнего времени обожал путешествовать. Очень люблю, кстати, нашу страну, Россию. Я был в Красноярске, Казани, Перми, побывал в Дагестане. Нравятся разные люди, культурный срез, разная кухня.

– Творчество – твое призвание. Как ты его нашел?

– Мне кажется, что это не я его нашел, а оно меня. Если честно, то мне кажется, что я всегда от него бежал, хотя оно всегда было рядом со мной. У меня всегда было ощущение, что это хобби, это не может быть целой жизнью. Я даже поступил в ВУЗ, связанный с туризмом, и моя профессия никак не связана с музыкой и творчеством. В дипломе у меня записан факультет «Менеджмент туризма». Но так складывалась жизнь, что первые деньги, первая любовь, дружба – все было завязано на творчестве. В какой-то момент я понял, что пора перестать от этого бегать, потому что ничто меня так не радует, не доставляет мне такого удовольствия, не раскрывает меня так, как это делает творчество.

– У тебя есть курс по сонграйтингу. Как пришла такая идея?

– Мы сидели с продюсером и поняли, что существует миф, будто сонграйтеров, композиторов кто-то целует в голову свыше, поэтому они могут писать песни и музыку. Мы решили развеять это миф и дать возможность людям, которые хотят прикоснуться к музыке, это сделать. Не все ученики моего курса хотят стать большими артистами. Это просто способ самовыражения и поиска себя в творчестве. Я знаю, как я пишу музыку, как это работает, как строится. Другие артисты, которым я пишу песни, несколько раз говорили об этом. Моя музыка и тексты попадают в точку, отзываются в душе. Мне показалось, что я могу чему-то научить ребят. И, как показала практика, именно так и получилось. Многие ребята с моего курса пишут песни, попадают на площадки и в плэйлисты, кто-то даже устраивает небольшие концерты. И я этому очень рад.

– Какой свой трек ты можешь назвать самым любимым?

– Думаю, это трек «Не забывай». Если бы меня спросили, какую песню я мог бы слушать до конца времен, то я назвал бы именно ее. Мне нравится в ней практически все. Эта песня основана на моей жизни, на ситуациях из жизни, я превратил все свои переживания в стихи. Мне нравится музыка, аранжировки. Я очень горжусь этой работой, и я рад, что она нравится слушателям. Я получаю много приятных слов об этой песне.

– Кто для тебя является примером для подражания? Можно сказать, кумиром. Есть такие?

– До 15 лет у меня вообще не было кумиров. Я искал себя, и мои пристрастия менялись ежедневно: сегодня Лунтик, завтра Могучий рэйнджер, потом Человек-паук, затем Арнольд Шварценеггер. В 15 лет кумиром стала Полина Гагарина. Я слушал ее музыку, читал ее биографию, мне очень отозвался ее творческий путь. И ее похудение, и ее исчезновение со сцены на 7 лет, ее поиск себя. Лет до 20-ти она была артисткой, за творчеством которой я следил. Я восхищаюсь ее вокальными данными. Последние пару лет я стараюсь ни на кого не смотреть, ни с кем себя не сравнивать и ни за кем не тянуться. Я хочу бороться только с самим собой, быть лучше себя вчерашнего. Иногда, конечно, возникают завистливые мысли, что возможно надо стать как кто-то. Но я гоню от себя такие мысли.

– Как ты думаешь, что такое качественная музыка и что для нее необходимо?

– Это очень сложный вопрос. Музыка – не осязаемая история. Но я думаю, что качественная музыка отличается, прежде всего, тем, что ты делаешь ее с душой, а не в погоне за деньгами. Также для меня важно, чтобы певец и исполнитель мог петь. Не обязательно обладать супер вокалом, но по крайней мере, не делать на компьютере свой голос пластиковым. Иногда я слышу такие песни и думаю, неужели самим исполнителям это нравится? По мне нет ничего красивее человека, который чистым голосом поет под гитару во дворе. Это вызывает кучу эмоций.

– Ты был послом «Студенческой весны стран Брикс и ШОС». Расскажи, как ты им стал?

– К тому моменту я был победителем большого количества проектов «Студенческой весны» и Российского союза молодежи, который это все организовывает. И как победителю этих проектов мне предложили стать послом, амбассадором этого мероприятия. Я представлял Россию, общался с ребятами из других стран, открывал и закрывал на стадионе. Это был классный опыт, большое количество общения, с некоторыми ребятами мы поддерживаем связь до сих пор. Это была яркая страница в моей биографии, и я ни за что на свете не променял бы ее ни на что. Хотя на тот момент для меня это было не очень легко, так как на носу был диплом, очень много нервов полегло в процессе подготовки, да и самой Студвесны.

– Какие ближайшие планы на творчество?

– 12 августа выходит клип на песню «Горит». Очень красивая и атмосферная работа, которая заставляет задуматься, пересматривать, находить новые смыслы. Советую всем посмотреть на этот видеоряд, мне кажется, он получился завораживающим. В сентябре выходит новый трек, который станет предвестником моего EP, надеюсь, что мы выпустим его в октябре. Сейчас в планах много музыки, на одну из песен из этого мини-альбома будем снимать клип. Работы много, сил и энергии много.

– Какой твой трек можно считать самым завирусившимся, самым популярным?

– Наверное, «Слезы». Это трек попал на очень многие радиостанции, клип стоял в ротации на ТВ. Органически было понятно, что трек нравится слушателю. Над ним мы работали с саунд-продюсером Artic и Асти. Никто не подозревал, что трек так выстрелит, но он и по сей день держится у нас в топах.

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