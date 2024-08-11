РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиНочь музыки и эмоций: как прошла премьера клипа Анны Любимой «Bad Russian...

Ночь музыки и эмоций: как прошла премьера клипа Анны Любимой «Bad Russian Boy»

editor
By editor
29
Анна. Любимая

8 августа в караоке клубе Neon состоялась долгожданная премьера клипа «Bad Russian Boy» от яркой звезды музыкального мира — Анны Любимой. Вечер собрал на одной сцене множество звезд, а сам клип стал настоящим визуальным шедевром, отражающим атмосферу любви и свободы. Артистка поделилась своими переживаниями и вдохновением, а гости мероприятия не сдерживали эмоций, подпевая хиты. С момента своего дебюта Анна успела завоевать сердца слушателей, выпустив 14 песен, каждая из которых — это уникальное сочетание попа, поп-рока и R&B.

«Я сама родилась и выросла в Казани, и этот клип — моя дань нашумевшему сериалу «Слово. Пацана». В нем я хотела передать эту атмосферу. Это история о любви, свободе и настоящих чувствах, отражающая нашу культуру и стиль жизни. Надеюсь, зрители смогут увидеть в этом клипе частичку своей истории!» поделилась певица Анна Любимая.

Клип «Bad Russian Boy» стал настоящим визуальным шедевром. Он полон динамики и энергии, отражая атмосферу восторга, которую испытывает Анна от своей любви. «Он как герой из фильма», — поет артистка, и действительно, в клипе мы увидим загадочного молодого человека, символизирующего её идеал.

Со слов юной певицы Полины Ивы: «Это не просто видео — это целая история о дружбе, приключениях и настоящих чувствах. Надеюсь, всем понравится, потому что он действительно прикольный!»

В этот вечер артистку подержали коллеги по цеху. Вовремя просмотра клипа все хором подпивали:

Bad Russian boy
На черном мерседесе
Bad Russian boy
Из прошлого герой
Bad Russian boy
Мы точно будем вместе
Bad Russian boy
Возьми меня с собой

Песня уже успела привлечь внимание благодаря своему запоминающемуся припеву и заразительному ритму. «Bad Russian Boy» — это не просто музыкальный трек, это целая история о том, как важно открывать своё сердце для новых чувств и эмоций. Гости мероприятия насладились не только клипом, но и атмосферой праздника музыки. Ведущим вечера стал Николай Демидов — певец, актер, финалист конкурса «Новая волна».

Анна Любимая не только певица, но и автор своих песен. Каждая её работа отражает личный опыт и эмоции, что делает её творчество искренним и близким к сердцу. «Я пишу о том, что чувствую», — делится Анна. «Моя музыка — это возможность поделиться своими переживаниями с миром».

Среди приглашенных гостей были: Илья Гуров, NJohn, Ева Бристоль, Николай Демидов, Роман Коротких (DAS Music), Поля Ива, Алекс, Максим Заяц, Анастасия Неонова, Сильвериюш Станиславски, Владимир Ермак и многие другие. Это событие обещает стать важной вехой в музыкальной карьере Анны и привлечь внимание широкой аудитории.

Предыдущая статья
Юлия Беретта выпустила релиз с авторской композицией «Танк» в стиле кроссовер джаз

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru