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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Юлия Голубева рассказала на ПМЭФ-2025 о влиянии на выбор профессионального пути молодыми кадрами

editor
By editor
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юлия голубева - пмэф-2025
Фото © «Газпром-Медиа Холдинг»

Креативные индустрии в России способны формировать ценностную повестку как инструмент для привлечения аудитории к профессиональному развитию в технологической сфере. Об этом заявила Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», на сессии «Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала» в рамках ПМЭФ-2025.

«Мы в русской культуре генетически коллективны. Именно в коллективе человек находит ответы на важнейшие вопросы, получает поддержку и понимание. А все мы знаем, что счастье — это когда тебя понимают. Ценность счастья в коллективе — и есть та модель, используя которую можно достучаться до умов, сердец и душ аудитории, привлекая и вдохновляя аудиторию выбирать жизненный путь, связанный с профессиями в этих отраслях», — сказала Юлия Голубева.

Роль медийного влияния через ценность «счастье в коллективе» особенна важна для развития интереса к профессиям, связанным с технологиями, наукой и промышленностью. «Индивидуализм, с точки зрения профориентации — ценность, которая будет близка скорее для бизнесменов, предпринимателей, представителей творческих профессий», — отметила Юлия Голубева.

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