Юлия Голубева рассказала на ПМЭФ-2025 о влиянии на выбор профессионального пути молодыми кадрами

Креативные индустрии в России способны формировать ценностную повестку как инструмент для привлечения аудитории к профессиональному развитию в технологической сфере. Об этом заявила Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», на сессии «Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала» в рамках ПМЭФ-2025.

«Мы в русской культуре генетически коллективны. Именно в коллективе человек находит ответы на важнейшие вопросы, получает поддержку и понимание. А все мы знаем, что счастье — это когда тебя понимают. Ценность счастья в коллективе — и есть та модель, используя которую можно достучаться до умов, сердец и душ аудитории, привлекая и вдохновляя аудиторию выбирать жизненный путь, связанный с профессиями в этих отраслях», — сказала Юлия Голубева.

Роль медийного влияния через ценность «счастье в коллективе» особенна важна для развития интереса к профессиям, связанным с технологиями, наукой и промышленностью. «Индивидуализм, с точки зрения профориентации — ценность, которая будет близка скорее для бизнесменов, предпринимателей, представителей творческих профессий», — отметила Юлия Голубева.