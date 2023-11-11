В РАХ представили выставку работ Андрея Есионова «Портрет художника…»

Российская академия художеств представляет выставку произведений академика РАХ и почетного члена Флорентийской академии художеств Андрея Кимовича Есионова. В экспозицию, развернутую в академических залах в преддверии юбилея автора, войдут более 70 акварелей и живописные полотна, созданные им в последние годы. Его картины реалистичны, однако в них мы находим и метафоричность, и символичность, и даже сюрреалистические мотивы. Рисунки и этюды с натуры, сюжеты и персонажи, сценки и типажи в сознании художника трансформируются, превращаясь в сочиненные им самим назидательные новеллы, максимы и афоризмы, всегда имеющие своеобразный̆ подтекст.

Название выставки «Портрет художника...» не случайно. Существует известное представление о том, как видит себя сам мастер и как себя позиционирует, и то, как его воспринимает зритель, критика. Автопортрет — жанр сложный и субъективный, в нём всегда присутствует элемент идеализации и гипертрофии. Другое дело, когда мнение о художнике, его «имиджевый рейтинг» слагается из мнений профессиональных искусствоведов, критиков и галеристов. В случае с персональной экспозицией работ Андрея Кимовича, о котором немало высказывались авторитетные представители художественной культуры разных стран и эстетических предпочтений, оказалось, что они почти единодушны в анализе и оценке творческого потенциала московского мастера живописи и графики. В совокупности разнородные вербальные отзывы сложились в многогранную оценку и личности, и искусства художника, иными словами — в его достаточно объективный портрет. Так, российские, французские, итальянские, английские критики, возможно, сами того не ведая, сформировали мозаичный, подобный пазлу, портрет автора выставки, а его «автопортрет» составляют произведения, представленные в экспозиции. Таким образом, у публики появляется возможность сопоставить реальное и воображаемое.

Портрету в широком смысле издавна придавалось особое значение. Он входил в круг интересов людей разных профессии, в первую очередь, конечно, деятелей̆ культуры. Достаточно вспомнить повесть Н. В. Гоголя «Портрет» или же «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда, можно перечитать их, тогда многое будет представляться каждому из нас в ином свете. Совокупность профессиональных критериев, как то: гармония пропорции, перспектива, игра света и тени, колористическая партитура — образуют прокрустово ложе, в которое должно укладываться понятие профессиональной̆ культуры. Всем этим признакам безусловно отвечает творчество Андрея Есионова, вместе с тем оно вмещает в себя куда больший спектр признаков большого искусства, определяемых автором данных строк как «аксиома личности» самого художника. Видимо, поэтому столь велико пространство между эпитетами в адрес Андрея Есионова от вербального всплеска эмоции у замечательного итальянского живописца, академика Флорентийской̆ академии Андреа Гранки: «Виртуоз третьего тысячелетия» до взвешенного анализа президента Флорентийской̆ академии художеств Кристины Ачидини: «...по существу, пространство, которое отвел для себя Есионов, — это пространство свободы, где он освобожден от обязательств и ритуалов и может себе позволить окунуться без оглядки — тут подспорьем ему служит великолепная техника — в многолюдный океан иконографии мира». Все это позволяет нам рассматривать и ощущать не просто отдельные произведения художника в контексте авторской манеры и образного мышления, а в процессе развития его одухотворенного таланта, иными словами, эволюции творчества мастера, его воображения и фантазии, и ассоциативного восприятия реальности.

Андрей Есионов. И вода не для всех. 2022. Бумага, акварель, 76х56 см. Собственность автора

Андрей Есионов. Карточный императив. 2022. Бумага, акварель, 76х56 см. Собственность автора





Андрей Есионов. Часы Судного Дня. 2022. Бумага, акварель, 76х56 см. Собственность автора

Андрей Есионов. Двуликий янус. 2023. Бумага, акварель, 76х56 см. Собственность автора

Подтверждением всему ранее написанному была экспозиция произведений Есионова в семи храмах Вечного города на семи холмах и, наконец, в «четвертом Риме» — Москве в залах Российской академии художеств, которая всегда была эталоном уровня профессиональной культуры, духовности, мастерства и содержательности искусства. Искусство изначально обладает особой необъяснимой сакральностью, что присуще и лучшим работам Андрея Есионова, он не ограничивает себя канонами и формами, всегда выходя на простор своего воображения. Возможно, одним из стимулов подобного воздействия на художника является амбивалентность натуры и характера мастера. Будучи художником широкого жанрового и философского диапазона, он не имеет приоритетов в этом плане, поскольку в каждой̆ работе видит продолжение предыдущих. Достигая очередного горизонта в творчестве, как некой̆ вершины, он открывает для себя следующий, тем самым стимулируя воображение знатоков, любителей и ценителей подлинного искусства.

Сознательно не анализируя отдельные произведения, представленные в экспозиции, следуя самой идее её автора, предоставляем простор для ассоциаций зрителя, который является не просто созерцателем, а сотворцом художника. Андрей Есионов никогда не останавливается на достигнутом, строго избирательно воплощая свои замыслы, всегда оставляет место для со мнений в праведности запечатленного, хотя он живет следуя своему призванию, но по законам, говоря словами А. С. Пушкина, «самим над собой поставленным».

Материал подготовлен на основе статьи академика и члена Президиума РАХ Александра РОЖИНА