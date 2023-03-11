«Юные сердца России»: в ЦДРА состоялся кадетский бал, посвященный году педагога и наставника

10 марта в Центральном Доме Российской Армии состоялся кадетский бал «Юные сердца России», посвященный Году педагога и наставника, в котором участвовали кадеты и юнармейцы московских школ №№ 1231, 1574, 1205.

Программу бала, музыкальный тон на котором задавал военный оркестр 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка под руководством дирижера капитана Сергея Диденко, по традиции открыл танец полонез. Всего же юные кавалеры и их дамы исполнили 14 бальных танцев, в числе которых вальс-знакомство, падеграс, полька кадетская, падетинер, кадриль и другие.

В дивертисментах, в которых исполнялись патриотические песни и были представлены танцевальные номера, выступили воспитанницы секции хореографии ЦДРА (руководитель Анна Красовская), воспитанница секции циркового искусства ЦДРА Маргарита Сидоренко, майор ФСО России Александр Мазаненко, заслуженная артистка России Юта, кадеты школы № 1205, ансамбль барабанщиков (руководитель Кирилл Яковенко), сводный хор школ №№ 1231 и 1574.

Почетными гостями мероприятия стали: руководитель административного аппарата ФСО России, председателя Общероссийской общественной организации ветеранов федеральных органов государственной охраны генерал-лейтенанта юстиции Виктор Тарасов, директор «Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев, первый заместитель директора «Московского центра «Патриот. Спорт», руководителя регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания города Москвы Игорь Мельниченко, руководитель отдела развития кадетского движения «Московского центра «Патриот. Спорт» Светлана Зажицкая и начальника 4-го отдела управления кадров ФСО России Александр Вишняков, директор школы № 1231 Виктория Тиунова и директор школы № 1205 Андрей Баскаков.

До церемонии открытия бала его участники ознакомились с выставкой вооружений, экспонатами зала славы и истории Федеральной службы охраны России, представленными в фойе. Там же для них играл популярный джазовый оркестр «Класс-Центр-Бэнд».

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