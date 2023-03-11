ВПЕРВЫЕ НА ТВ! Адреналиновый триллер про альпинистов «Вершина страха»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет адреналиновый триллер «Вершина страха». В одной из главных ролей — Райан Филипп («Линкольн для адвоката»).

Многие энтузиасты ежегодно отдают свои жизни в попытке забраться на очередную высоту. Это не останавливает Лео и его друзей, которые поставили перед собой цель — покорить три самые сложные вершины Альп: Маттерхорн, Айгер и Монблан. Экстремальное путешествие проходит без проблем, пока до компании не доходят новости о грядущем снежном шторме. Теперь друзьям предстоит бороться не за очередные рекорды, а за собственную жизнь.

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