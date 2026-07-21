Юрий Стоянов снова в деле: второй сезон «Артиста с большой дороги» уже в съёмках

Долгожданное продолжение комедийного сериала «Артист с большой дороги» (совместный проект START и телеканала «Россия») наконец вышло на финишную прямую: в Москве стартовали съёмки второго сезона. Как и в первой части, зрителей ждут 8 эпизодов. Режиссёрское кресло занял Сергей Малюгов, известный по «Двум холмам» и «Где лифт?», а заглавную роль вновь исполнил легендарный Юрий Стоянов.

Напомним, в первом сезоне вор-рецидивист по кличке Артист, освободившись из тюрьмы, пытался добраться до спрятанного в тайнике награбленного. Для этого ему пришлось превратиться в обаятельную пожилую даму и устроиться няней к собственным внукам. Во втором сезоне скрывать тайну становится всё труднее: кто-то копирует его почерк в ограблениях, и за Артистом начинается настоящая охота. Объявленный в розыск, герой Стоянова осложняет отношения с Татьяной и сыном. А из Твери в Торжок приезжает опытный следователь (Владимир Майзингер), для которого поимка легендарного вора — дело всей жизни и венец карьеры.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Александр Самойленко и другие.

«Второй сезон обрёл яркую детективную линию, новых персонажей и множество парадоксальных комедийных ситуаций. Нам важно сохранить интонацию, юмор и трогательность первого сезона, которые так органичны в исполнении замечательного Юрия Стоянова», — говорит режиссёр-постановщик Сергей Малюгов.

«Подробностей не раскрою — это спойлеры, но неизменным останется одно: именно жизнь, а не желание перевоплощаться, будет заставлять Артиста менять обличья. Что касается песен — сейчас думаем, возможно, напишу новую. Для меня в этом проекте особенно ценен дуэт с Юрой Ицковым: это артист с потрясающей органикой, на которого удобно опереться, в нём чувствуется та самая правда», — делится Юрий Стоянов.

«Рад вернуться в этот искромётный, добрый проект. Надеюсь, что смогу перенять у Юрия Стоянова ещё больше тонкостей — он виртуоз. Даже при моём 34-летнем стаже (я на сцене с четырёх лет) всегда есть чему поучиться у мастеров. Работа с ним — это трепет и радость», — признается Филипп Бледный.

«Мы должны были запускать второй сезон ещё в 2024 году, я уже и не надеялась — даже в шутку написала в соцсетях: «Ребят, можно не ждать». А через три дня агент сообщила, что проект всё-таки запускается. Это один из моих любимых сериалов — он подходит для любой аудитории, от детей до бабушек и дедушек. Он очень добрый, семейный и смешной, а актёрский состав — Стоянов, Ицков, Самойленко — просто шикарен. Будет много трогательных сцен, особенно об отношениях отцов и детей, а также новые авантюры и восхитительные перевоплощения Артиста», — дополняет Анна Глаубэ.