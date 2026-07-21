Никита Панфилов возвращается на ТНТ в драмеди «Коп-звезда»

На телеканале ТНТ стартует новый сериал «Коп-звезда» — драмеди о том, как правоохранительные органы осваивают digital-пространство. Режиссёром выступил Виталий Дудка, известный по проектам «Юра-дворник» и «Нейробатя». Главные роли исполнили Никита Панфилов (звезда «Сладкой жизни», возвращающийся на канал после перерыва) и Анастасия Красовская, для которой комедийный жанр — редкость. В актёрском ансамбле также заняты Виктория Богатырёва, Дмитрий Блохин, Даня Киселёв, Екатерина Борисова, Вероника Васант и Сергей Фролов.

Сценарий написали Сергей Настин и Дмитрий Кирюшкин. За производство отвечают генеральные продюсеры ТНТ Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский, креативный продюсер Александр Вялых, а также продюсеры проекта Георгий Малков и Роксана Санкина.

В центре сюжета — майор Андрей Китаев по прозвищу Кит (Никита Панфилов), харизматичный и язвительный опер с фляжкой в кармане и грузом прошлого. Он — звезда полицейских соцсетей с миллионной аудиторией. В напарницы ему определяют Нику Юдину (Анастасия Красовская) — новичка с обострённым чувством справедливости, которая случайно прославилась после вирусного видео с задержанием. Ника не гонится за лайками, но теперь вынуждена работать бок о бок с человеком, для которого камера — почти боевой товарищ.

В каждой серии герои распутывают громкие дела — от разоблачения инфоцыган до скандалов в соцсетях, — где реальность сталкивается с законами вирусного контента. Постепенно Кит и Ника сближаются: он учится заново доверять людям, она — смотреть на мир без розовых очков. Их история — о вине, искуплении и взрослении в эпоху, где героизм измеряется просмотрами.

«Нам хотелось соединить привычную полицейскую историю с блогингом и поговорить об ответственности перед аудиторией. Мы задумывали проект как драмеди, потому что в жизни смех и слёзы идут рядом. В основе каждой серии — реальные кейсы, которые зритель узнаёт: допросы псевдокоучей, вирусные скандалы, всё, что на слуху и вызывает дискуссию», — говорит режиссёр Виталий Дудка.

«Мой герой — человек, который падает на дно, а затем поднимается. Показать этот путь от цинизма к человечности — для актёра настоящий подарок. Кит разочаровался во всём, но благодаря напарникам и жизненным обстоятельствам возвращается к семье, к себе настоящему. Надеюсь, зрители увидят в этой трансформации стимул для собственных перемен», — комментирует Никита Панфилов.

«Хотя в “Слове пацана” я уже играла сотрудницу органов, здесь совсем другой характер. Мне было важно попробовать себя в комедии и показать переключение между драмой и юмором. Я много наблюдала за Никитой Панфиловым, перенимая его приёмы для своей героини. Ника — идеалистка, которая сталкивается с реальностью: её мечты, отношения с близкими, внезапная популярность. Как справиться с этим, не потеряв себя? Этот конфликт показался мне невероятно живым и близким», — рассказывает Анастасия Красовская.