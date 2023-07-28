Юрий Цейтлин: Спел бы с каждым артистом

Юрий Цейтлин — президент группы компаний CDLand Group, музыкальный продюсер, академик премии «Виктория» — знаком практически всем артистам. Недавно Юрий начал свой творческий путь в качестве исполнителя. В интервью Юрий рассказал, как разграничивает роль руководителя и творца, об интересе детей к музыке, о дружбе с артистами и ближайших планах.

– Юрий, в какой момент вы решили заняться музыкой? Было ли это исполнением мечты или сыграли роль обстоятельства?

– Пел я сколько себя помню, правда, любительски. Я всегда был артистичным и музыкальным ребенком. В пионерских лагерях, в смотрах художественной самодеятельности первые места всегда были моими. Более профессионально начал заниматься уже в зрелом возрасте. Первые записи песен, съёмки клипов начались в 2000 году. Меня заметил наш нынешний саунд-продюсер Константин Минин (автор многих хитов российской эстрады), поверил в меня и по сей день мы творим вместе.

– Сложно ли разграничивать деятельность — тут вы руководитель, а тут артист. Как с этим справляетесь?

– Разграничить не трудно, трудно найти на все время (смеется). Хотелось бы музыке уделять больше внимания, но не всегда получается. Помогает то, что я действительно очень люблю петь, и, как только выдаётся возможность где-то выступить, записать новую песню, я стараюсь уделить этому максимум времени и внимания.

– Этот год у вас весьма продуктивный — вы выпустили несколько песен и клипов. С чем это связано? Что в ближайших творческих планах?

– И впрямь год продуктивный. По Воле Божьей приходят хорошие песни. Я познакомился к крутыми ребятами-клипмейкерами. Моя супруга меня вдохновляет и поддерживает. Все взаимосвязано. В ближайших творческих планах записывать новые песни, в стадии демо-записей уже есть несколько. Планирую выступления на разных фестивалях, более широкую ротацию песен на радио.

– И дочери, и сыну вы посвятили песни. Сложно ли творить для любимых людей? Как эти песни встретили слушатели?

– Для любимых творить, конечно, не сложно, а только в радость! Эти песни пришли Сверху. Текст про дочь изначально был написан для женщины, я увидел его по-своему, сам скорректировал слова и получилась замечательная песня. Дочери я посвятил песню на её 18-ти летие, а сыну на годик.

Для слушателей, я бы сказал, это одни из самых душевных и любимых композиций, у многих они находят отклик. Ещё бы, текст песни «Сынок» написан Робертом Рождественским, а музыка — Микаэлом Таривердиевым.

– Ваша дочь Марта пошла по стопам отца и тоже запела. Как вы к этому отнеслись? Готовы ли, что дети захотят стать артистами? Видите ли в них творческий потенциал?

– Я такой отец, что поддерживаю и буду поддерживать все начинания своих детей. У Марты отлично получается, многие профессионалы отметили её потенциал, и я в неё верю. Сын Иосиф, хоть в свои год и три месяца, но уже выбрал в любимые игрушки барабанную установку и микрофон. Думаю, тоже растёт будущий артист.

– Какой совет дадите начинающим артистам. Что важно сделать в первую очередь?

– Самое главное — это вера в своё творчество. Если ты поешь о том, что проживаешь, чувствуешь всей душой, то всё получится! Здорово, если ты умеешь сам писать тексты и/или музыку. Но можно, имея хороший голос, как у меня например (улыбается), искать хорошие песни, записывать их и исполнять.

Важно найти свою команду, творческих людей, профессионалов, лейбл (например, наш CD LAND). Но бывает и просто любительская запись на телефон, выложенная в интернет, залетает в топ (смеется).

– В шоу-бизнесе вы уже более 20 лет. С кем из артистов сложились дружеские отношения? С кем мечтаете записать дуэт?

– В нашем лейбле начинали многие артисты: Звери, Мумий Троль и многие другие. В таком деле, как творчество, без дружбы и хороших добрых взаимоотношений нельзя. Многим артистами делали и делаем концерты, со всеми дружу. Не буду перечислять, дабы кого-то не забыть и не обидеть. Это большая семья самых разных, красивых, творческих людей. Спел бы с каждым, был бы материал.

– За каждым великим мужчиной всегда стоит великая женщина. Расскажите о вашей супруге.

– Как сказано в Священном Писании, «и Усмотрел Господь, что нехорошо быть человеку одному; и Он создал ему помощницу». Это самые точные слова о Ней. Она со мной всегда и везде. Это невероятная девушка, красивая, добрая, ласковая, хозяйственная. Что важно, Она меня любит. Её энергией живу, вдохновляюсь каждый день. Королева, что сказать.

– Вы большой любитель путешествий. Какая страна впечатлила вас больше всего и почему? В каком городе России советуете побывать каждому?

– Путешествовать действительно люблю, причём подолгу. Например, уехать из зимы в лето, и наоборот. Каждая страна впечатляет по-своему. Люблю страны с духовным корнем, например, как Черногория, там невероятные, добрые люди. Люблю страны с вкусной кухней, как Грузия.

Везде хорошо, но больше всех люблю Россию и Москву, здесь я родился и вырос. Как говорится, кто в Москве не бывал, красоты не видал.

– Многие руководители редко ходят в отпуск — боятся выпасть из рабочих процессов. Как этот вопрос решаете вы, удаётся ли на отдыхе полностью отключиться?

– Это действительно трудно, а, учитывая многогранность и разность задач, не всегда получается выключиться полностью. Либо надо уезжать туда, где отсутствует связь и интернет. Но я всегда знаю, что у меня есть надёжный тыл в лице моих партнёров, которые всегда подстрахуют.

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