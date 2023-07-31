OPUS UNIVERSUM: накануне открытия

До открытия Летних ассамблей проекта OPUS UNIVERSUM остается одна неделя. 6 августа артистический состав проекта встречается со своей аудиторией в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно» и представляет первую часть монографической программы-летописи из сочинений С.В. Рахманинова, приуроченной к празднованию 150-летия со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера. Юбилей С.В. Рахманинова становится центральной темой всего седьмого сезона OPUS UNIVERSUM.

Валерия Прокушева, Елена Тарасова, Мирослава Фльорчак, Алексей Кудряшов, Елена Корженевич, Сергей Суворов, Наталья Даль





Тинхун Ляо

Сегодня мы общаемся с артистами-участниками открытия – со всеми, кроме Елены Тарасовой, художественного руководителя OPUS UNIVERSUM, который хранит молчание с момента анонса концепции нового сезона и до финала сезона, так заведено в распорядке проекта с самого его начала в 2016 году. С Еленой мы побеседуем после заключительного концерта Летних ассамблей. Наши гости сегодня – лауреаты международных конкурсов, артисты основного состава проекта Мирослава Фльорчак (сопрано; Польша – Россия), Екатерина Мишина (сопрано), Валерия Прокушева (фортепиано), Елена Корженевич (скрипка), Сергей Суворов (виолончель) и Алексей Кудряшов (фортепиано), а также дебютант проекта этого года пианист Тинхун Ляо (Китай).

– Год Рахманинова впечатляет многообразием своих программ-посвящений. Расскажите, как прошла для Вас первая половина этого года?

Алексей КУДРЯШОВ: У меня в репертуаре ранее уже были этюды-картины Рахманинова опус 39, для апрельского филармонического концерта я выучил опус 33, теперь в моем репертуаре все этюды-картины Рахманинова. Сыграл оба опуса еще в Малом зале Московской консерватории, это был концерт памяти профессора консерватории, моего дедушки Льва Николаевича Наумова; в этом полугодии играл и другие монографические концерты из сочинений Рахманинова. В июне так сложилось, что я одновременно держал в руках три опуса Рахманинова целиком: этюды-картины опус 33 и 39, а также Десять прелюдий опус 23. Мои ученики, студенты колледжа имени Фридерика Шопена, участвовали в мероприятиях, посвящённых Рахманинову.

Мирослава ФЛЬОРЧАК: 150-летие Сергея Васильевича Рахманинова – событие, мимо которого пройти невозможно. Я в этом смысле тоже не исключение. За прошедшие полгода неоднократно участвовала в посвящениях Рахманинову, исполняя его романсы в концертных залах Московской Консерватории, Российской Академии Музыки имени Гнесиных и других московских залах. Эта музыка по своей красоте и выразительности ничем не уступает его фортепианному или симфоническому наследию. Очень интересным открытием стало для меня творчество Аркадия Рахманинова, дедушки Сергея Васильевича; некоторые романсы А.Рахманинова я смогла включить в концертные программы. И, конечно, в моём репертуаре появились новые романсы Сергея Васильевича. А его день рождения получилось отметить особенным образом – мне удалось организовать и провести концерт вокальной и фортепианной музыки Рахманинова для детей, и рассказать им о жизни композитора.

Екатерина МИШИНА: Я добавила в свой репертуар много сочинений Рахманинова, участвовала во множестве программ, ему посвященных. В проекте OPUS UNIVERSUM у меня будет большой монографический концерт из сочинений Сергея Васильевича, концерт пройдет в Музее-заповеднике «Архангельское». Пока трудно сказать, чем закончится для меня этот год, но я очень надеюсь, что у меня будет еще много концертов и событий, связанных с творчеством Рахманинова и не только.

Тинхун ЛЯО: В первой половине этого года я выучил много новых для меня романсов Рахманинова и выступил в Малом зале консерватории, выучил «Рапсодию на тему Паганини» опус 43. Эти произведения дали мне возможность лучше и глубже понимать смысл и дух произведений этого композитора. До конца года планирую участвовать в международном конкурсе. Если повезет, то будет возможность исполнить Второй концерт Рахманинова с оркестром. Кроме этого, желаю выучить и другие произведения Рахманинова, так как это мой самый любимый композитор.

Елена КОРЖЕНЕВИЧ: Мне довелось, наконец, сыграть Первый неоконченный квартет, правда, в версии для струнного оркестра. Так получилось, что прошла мимо этого сочинения в годы обучения.

– Какое открытие в своей работе над сочинениями Рахманинова вы сделали именно в этом году?

Тинхун ЛЯО: Именно в этом году я стал больше понимать музыку Рахманинова. Когда я исполняю его произведения, я очень сильно ощущаю, что он выразил в музыке не только красоту и истину мира, но и саму жизнь.

– Что для вас является главным, основополагающим в музыке Рахманинова? Как Вы охарактеризуете его творческий мир?

Тинхун ЛЯО: «Упование» и «страдание»…или «жизнь» и «смерть». Но самое главное и самое трудное – в музыке они идут почти одновременно…

Алексей КУДРЯШОВ: Безусловно, творческий мир Рахманинова поистине огромен. Выделю его приверженность к национальной традиции, колокольность, широту дыхания.

Мирослава ФЛЬОРЧАК: Рахманинов для меня – это Россия, её дух, история, необъятность, красота. Это чувство Родины, родной земли и искренней любви к ней, сопереживание её судьбе, тоски по ней.

Валерия ПРОКУШЕВА: Я читала воспоминания о Сергее Васильевиче, его письма, изучала биографию. И в какой-то момент для меня вырисовался образ Рахманинова не только музыкального гения, но гения нравственного, духовного, цельночеловеческого. А музыка стала как бы одной из ипостасей. Его музыка заполняет пространство и преображает его. И звучит, как божественная истина.

Екатерина МИШИНА: Его музыка – это его сердце. Она ясная и простая – а это, на мой взгляд, очень сложно воплотить.

– Вы помните свою первую встречу с музыкой Рахманинова? Как это произошло? Расскажите об этом.

Сергей СУВОРОВ: Моя мама была пианисткой, дома с самого детства я слышал живую музыку. В том числе, конечно же, и Рахманинова. Так что первой встречи я не помню. Хочется сказать о том, как я впервые столкнулся с Рахманиновым уже в качестве исполнителя. Тогда я очень удивился: музыку, так легко ложащуюся на слух, так трудно играть! Музыка Рахманинова так же обманчива в своей простоте, как живая природа.

Алексей КУДРЯШОВ: Рахманинов – один из любимейших композиторов в нашей музыкальной семье. Лев Николаевич Наумов с удовольствием играл его произведения и проходил в классе со студентами. Он боготворил Рахманинова… Будучи ещё совсем юным, я услышал по телевизору Этюд-картину соль минор опус 33. Это была какая-то передача по телеканалу «Культура». Тогда я влюбился в эту музыку.

Екатерина МИШИНА: С музыкой Рахманинова я познакомилась в музыкальной школе, но конечно, тогда мне было сложно понять его мир, всю мощь и силу его эмоций. По этой причине некоторые его произведения откладывались на потом. Понимание пришло позднее.

Елена КОРЖЕНЕВИЧ: Мне кажется, музыка Рахманинова идет по жизни рядом. Сложно вспомнить время, когда бы я не знала о ее существовании. Но близко я познакомилась с ней, когда моя подруга детства, пианистка, играла его Этюды-картины и много рассказывала мне об их изучении.

Тинхун ЛЯО: Первое сочинение Рахманинова, которое я встретил – Второй фортепианный концерт. Мне было тогда 10 лет. Я не ожидал звучания такой красоты…

Мирослава ФЛЬОРЧАК: Могу сказать, что именно музыка Рахманинова стала заметной ступенькой взросления меня как слушателя. Я всегда слушала много классической музыки. Не только потому, что училась в музыкальной школе. Просто никакая другая музыка мне не нравилась. Но я воспринимала её довольно поверхностно – как красивые мелодии, созвучия, гармонии. Уже будучи студенткой второго курса Варшавской Музыкальной Академии имени Фридерика Шопена (ныне Музыкальный университет Фридерика Шопена) я попала на концерт, где исполнялся Второй фортепианный концерт Рахманинова. Я наверняка слышала эту музыку раньше, но в живом исполнении это был первый раз. Помню, что солистом был кто-то из профессоров Московской консерватории, играл наш студенческий оркестр. Впечатление было очень сильным, оставшимся навсегда в памяти…

– Ваши ассоциации с именем Рахманинова.

Алексей КУДРЯШОВ: Первая ассоциация – музыка. Но почему-то, когда его представляю, первыми на ум приходят его фотографии не за роялем, а с семьей или на прогулке в шляпе.

Тинхун ЛЯО: Вершина романтической музыки, мастер Русской школы.

Елена КОРЖЕНЕВИЧ: Свет, глыба, душевность, искренность.

Екатерина МИШИНА: Музыка. Прозрачность, яркость, эмоции, сила…

– Диалог о Рахманинове с пианистами и певцами может идти бесконечно – для них так много создано Сергеем Васильевичем. Сочинений для струнных инструментов в наследии Рахманинова значительно меньше, и звучат они в программах реже. Елена, Сергей, вы исполняете в программе концерта-открытия юношеские сочинения Рахманинова для струнных инструментов и фортепиано. Вы впервые в вашей биографии обращаетесь к ним? Что Вы открыли для себя в этой музыке?

Елена КОРЖЕНЕВИЧ: Как известно, для скрипки и фортепиано у Рахманинова написано всего две пьесы, которые посвящены Юлию Конюсу – «Романс» и «Венгерский танец». «Романс» довелось играть еще в школе. А вот «Венгерский танец» играла лишь однажды, так что 6 августа будет лишь второй опыт исполнения этой пьесы.

Не единожды играла оба трио Сергея Васильевича. И очень их люблю… Второй квартет пока остался мною неосвоенным, а вот Первый, как я уже сказала, довелось сыграть недавно. Конечно, будучи концертмейстером Концертного оркестра консерватории, соприкасалась с его оркестровым наследием. Малое число сочинений для струнных инструментов в наследии Рахманинова пытаются компенсировать всяческими переложениями, но я не большой их сторонник – автор ведь знал, для какого тембра, инструмента он пишет. Но скрипичной сонаты, да уж что там говорить, и скрипичного концерта мне у Сергея Васильевича отчаянно не хватает.

Сергей СУВОРОВ: Так вышло, что три пьесы, написанные Рахманиновым для виолончели и фортепиано, я никогда раньше не исполнял... «Восточный танец» очень известен среди виолончелистов и почему-то относится к детскому репертуару… «Прелюдия» – шедевр, который по непонятной мне причине очень редко исполняется. «Романс» я разбирал когда-то давно – и, со свойственной мне в том возрасте категоричностью и увлеченностью Виолончельной сонатой Рахманинова, я оставил эту пьесу в стороне как раннее сочинение… И только сейчас, когда я в два раза старше Рахманинова на момент написания им «Романса», я хоть немного дорос до этой музыки…

– Трудно такое представить, но все же… Если вы встретите человека, который знает фамилию Рахманинова, но никогда не слышал его музыки – какое сочинение вы включите для него первым?

Тинхун ЛЯО: Я бы рекомендовал вторую часть Второго фортепианного концерта. Самая нежная музыка Рахманинова – особенно, когда звучит кода…

Валерия ПРОКУШЕВА: Мой муж – не музыкант. Хотя у него тонкий слух, его музыкальные вкусы очень избирательны. Многие вещи, которые кажутся мне гениальными, и с которыми я хочу его познакомить, он отвергает идеологически. И вдруг я узнаю, что в его машине на повторе стоит Второй концерт Сергея Васильевича. Он сам пришёл к этому произведению, жизнь эта шла без моего участия. Муж по дороге на работу или по другим своим делам заслушивался концертом, находил разные интерпретации, выбирал для себя любимые. Сердце моё дрогнуло. И правильно, подумала я, ни у кого из нас нет шансов перед этой музыкой.

Алексей КУДРЯШОВ: Второй фортепианный концерт.

Сергей СУВОРОВ: Мне кажется, для первого знакомства важнее не конкретное сочинение, а исполнение. В голову приходит Четвертый фортепианный концерт Рахманинова в исполнении Артуро Бенедетти Микеланджели.

Екатерина МИШИНА: Если я встречу человека, который не был знаком с творчеством Рахманинова, я, наверное, включу ему «Вокализ» из опуса 34…

Мирослава ФЛЬОРЧАК: Наверное, Adagio из Второй симфонии или «Вокализ».

Елена КОРЖЕНЕВИЧ: Я тоже предложила бы начать с «Вокализа». Эта миниатюра гениальна… и очень трогательна... И как никакая другая, на мой взгляд, подходит для первого знакомства с музыкой Рахманинова.

– Спасибо вам за это общение! Теперь мы встретимся с вами 6 августа в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно».

К слову, артисты OPUS UNIVERSUM встретятся в этот день не только со своей аудиторией, но и с передвижным выставочным проектом Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка». Выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленный создателем Музея-заповедника С.В. Рахманинова Александром Ивановичем Ермаковым (1951-2022), будет представлен научным сотрудником «Ивановки» Светланой Лобановой; по завершении концертной программы артистов OPUS UNIVERSUM Светлана проведет экскурсию по выставке.

Почему особенно важно в юбилейный год Рахманинова увидеть этот передвижной проект? Потому, что это выставка единственного в мире музея Рахманинова, и подготовлена она поистине великим человеком – учителем, историком музыки, подвижником и просветителем Александром Ивановичем Ермаковым (1951-2022), который возродил Ивановку Рахманинова из небытия. Потому, что эта выставка рассказывает о Рахманинове как человеке – и прекрасно, что данный проект появляется в столице именно сейчас, ведь к середине этого года москвичи так глубоко погружены в мир музыки композитора. Но прежде всего потому, что рассказ о Рахманинове невозможен без рассказа об Ивановке.

Усадьба «Ивановка» Тамбовской губернии была семейным очагом и творческой лабораторией Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. В эмиграции Рахманинов писал: «Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда стремлюсь». В 20-е годы XX века усадьба была уничтожена. Ее возрождение можно назвать чудом – особенно, если учесть исторический период, на который пришлось восстановление усадьбы и становление музея. Верно и то, что такого чуда не произошло бы, если бы в 1971 году в Ивановку не приехал учитель Александр Ермаков. Сегодня «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова.

В год 150-летия Рахманинова «Ивановка» расширяет масштабы своих выставок, выходя за пределы их физического местоположения. В первой половине юбилейного года Музей-заповедник передал в дар образовательным организациям России электронные архивы выставочных проектов, подготовленных научными сотрудниками музея. Возникла потребность и в создании передвижного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о Рахманинове и содействующего общему пониманию его наследия. Передвижным стал один из последних выставочных проектов Александра Ермакова – «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома». Этот проект Ермаков готовил к 150-летию Рахманинова.

Выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» рассказывает о Сергее Васильевиче как о человеке, муже, отце, дедушке. Проект включает редкие фотографии, многие из которых представлены впервые. Выставка знакомит и с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке. В продолжение идеи Александра Ермакова о незримой и нерушимой связи музейных экспозиций и музыки этот выставочный проект обрел свое звучание. Qr-коды, деликатно встроенные в концепцию проекта, позволяют зрителям не только путешествовать по страницам семейного альбома Рахманинова в окружении его музыки, но и перенестись в Ивановку, услышать ее, почувствовать притяжение. Это действительно возможно, принимая во внимание то, что 85 процентов композиторского наследия Рахманинова создано именно там.

После экспонирования в Екатерининском зале передвижной выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» продолжит свое путешествие по столице, а артисты направятся в Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка», где состоится основной цикл программ седьмого сезона OPUS UNIVERSUM. Первый концертный день проекта в Музее-заповеднике пройдет в формате марафона; четыре концертные программы дня составляют музыкальный портрет эпохи. Второй день – монографический. Фортепианная программа-летопись продолжительностью четыре часа представит слушателям страницы наследия Рахманинова от самого раннего дошедшего до нас сочинения Сергея Васильевича до его последних опусов. Третий день посвящен диалогу вне времени и пройдет в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам.

О ПРОЕКТЕ

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Сайт – www.opus-universum.com .

О ПЕРСОНАХ

Мирослава ФЛЬОРЧАК (сопрано) – Польша - Россия. Лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица, педагог-концертмейстер Московской консерватории и Российской Академии музыки имени Гнесиных.

– Польша - Россия. Лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица, педагог-концертмейстер Московской консерватории и Российской Академии музыки имени Гнесиных. Екатерина МИШИНА (сопрано) – Лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица, педагог-концертмейстер Московской консерватории

– Лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица, педагог-концертмейстер Московской консерватории Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка) – Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории .

– Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории . Сергей СУВОРОВ (виолончель) – Лауреат международных конкурсов.

– Лауреат международных конкурсов. Валерия ПРОКУШЕВА (фортепиано) – Лауреат международных конкурсов, организатор и артист проекта Classica.Plus .

– Лауреат международных конкурсов, организатор и артист проекта Classica.Plus . Алексей КУДРЯШОВ (фортепиано) – Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московского государственного училища музыкального исполнительства им. Ф.Шопена.

– Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московского государственного училища музыкального исполнительства им. Ф.Шопена. Тинхун ЛЯО (фортепиано) – Китай. Лауреат международных конкурсов.

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