Художественный руководитель «Рыжего Театра» Роман СВЕТЛОВ: «Рыжий — значит солнечный, яркий, не такой, как все»

Перед началом репетиции итальянского шоу-спектакля по мотивам сказки «Буратино» нам удалось побеседовать с художественным руководителем «Рыжего Театра» Светловым Романом Валерьевичем, расспросить его о рождении театра, о премьерах и, конечно же, о Международном фестивале кукольных спектаклей. «Рыжий Театр» готовится отпраздновать 10-й юбилейный сезон!

— Здравствуйте, Роман!

– Добрый день, рад нашей встрече!

– И первый вопрос. У вас уже идёт 10-й юбилейный сезон. Но, главный вопрос по-прежнему не раскрыт — почему театр «Рыжий»?

– Да, это самый популярный вопрос! Я его люблю. Тут много смыслов. Рыжий — значит солнечный, яркий, не такой, как все. И главное: я понимал, что моя жена Мария будет много трудиться с, а она у меня рыженькая. Так, что это некоторый комплимент жене в знак дальнейшего неустанного, самоотверженного труда.

– А как появилась сама идея «Рыжего Театра»?

– Несколько лет, года три по-моему, я обивал пороги разных инстанций: управы, префектуры и правительства Москвы; искал помещение для театра. Сама идея жила со мной давно… и я общался с несколькими префектами лично. Всем нравилась эта идея, но по какой-то причине не срасталось. Но, вдруг освободилось помещение в доме, в котором я сам живу. В определённый момент я встретился с Людмилой Ивановной Швецовой. Я лично передал ей все документы, которые были у нас уже к тому моменту по театру. Она, к нашему счастью, этот проект поддержала.

И дальше всё закрутилось. Нам выделили небольшое помещение, примерно 120 кв. метров на первом этаже, в котором мы создали культурно-просветительское пространство и с тех пор культурно трудимся. У нас с женой был небольшой участок земли под Коломной. Мы могли его держать, выгоднее продать, но нам нужны были деньги. Мы продали этот участок и все деньги вложили в ремонт. Было волнительно! Как? Что? Окупишься, не окупишься? Придёт ли зритель? Насколько будет интересно твоё предложение? Открылись мы 28 декабря 2012 года.

Приезжали известные актёры: Стас Дужников, Анатолий Белый. Были дети из наших социальных организаций. Был чудесный праздник, до сих пор сохранилось много фотографий и впечатлений. Затем в январе сыграли первый репертуарный спектакль. Пригласили дружественный коллектив. (В начале ещё не было своего репертуара). На спектакле было всего 11 зрителей. Мы слегка заволновались. А вот уже со второй половины января дело пошло: полные аншлаги. У нас в театре колокольчик стоит на столе, для входящих гостей, и зрители приходили и приходил, звонили в него. Мы только мы успевали слышать, как звенит колокольчик и к нам шли зрители: выстраивалась очередь за билетами. Активно поддержала пресса. Местные газеты и муниципальные. Вышла передача на канале «Москва 24». С тех пор мы достаточно активно творчески существуем.

— Этот сезон для вас юбилейный. Как за эти 10 лет театр изменился, что с ним произошло, что нового появилось?

— Вы знаете, я придерживаюсь весьма сдержанных взглядов на театр. Сильных изменений, таких, что мы теперь стали приверженцами нового театрального направления – одеваемся в целлофан и катаемся на роликах по сцене, такого нет. Мы храним традиции живого, яркого, солнечного, но классического направления в театре. Даже когда делали ремонт, одной из задач была, чтобы в спальном районе появился маленький, но классический театр. А то, в спальном районе, салон красоты, салон красоты, салон красоты… а тут бац… театр! Открываешь дверь и попадаешь в такой маленький, настоящий театр, как на театральной площади, где есть бардовые банкетки, элегантные шторы, большие зеркала. Эта атмосфера присутствует у нас и в спектаклях. Наши спектакли живые, яркие, музыкальные, интерактивные, рассчитанные в первую очередь на наших маленьких зрителей. Они вряд ли захотят, чтобы кто-то самовыражался, делал что-то «глубокое», но такое скучное и не понятное.

Юный зритель идёт за впечатлениями. Ему хочется, чтобы кукла… даже если он видит актёра… чтобы она в воображении была живой, чтобы был историю, приключения, интерактив. Важно, чтоб от первого похода в театр у ребёнка осталось эмоциональное подключение, которое будет согревать его в дальнейшей, сознательной жизни. У нас в спектаклях много интерактива, мы играем со зрителями, предлагаем конкурсы, викторины. Дети строят терем, играют на музыкальных инструментах, пекут пироги, собирают яблочки. Эта стилистика живого, интерактивного театра продолжает жить с нами все эти годы.

У нас выросло не одно поколение зрителей. Родители говорят, что ведут к нам уже второго, третьего ребёнка. А выросшие детки могут придти на «Ревизора» или и на «Чехова». Когда спрашиваешь наших ребят из актёрской школы бывали ли вы у нас на спектаклях, отвечаю: «Да, когда ещё маленькие были». Сейчас им 6-10 лет а тогда было 3 года. Мы стараемся не изменять самим себе, держаться выбранного направления: солнечный, живой, понятный театр. Как было в Италии «общедоступный театр», в эпоху раннего Стрелера – театр для людей живущий в рабочих и спальных кварталах. Там не хватало искусства, воздуха… были пиццерии, можно было поесть, попить, кого-то ограбить, но куда-то сходить людям, послушать оперу или посмотреть драматический спектакль, этого не было. Поэтому Джорджо Стрелер занимался развитием общедоступного театра. И нам эта задача, кажется по-настоящему достойной, наполненная просветительством и солнечным светом.

— А как поживает фестиваль Международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы «Рыжее Настроение». Бывала на нескольких спектаклях фестивалях. Всегда — это неожиданно, смело, с ярким национальным колоритом. К вам приезжают гости из разных стран. Чего нам стоит ожидать в этом году?

— Это наше любимое детище. Пандемия немного подпортила всем настроение в прошлом сезоне. Поэтому мы один год не проводили фестиваль. Но не смотря на это мы гордимся, что у нас фестиваль класса «А», это значит ежегодный. В основном кукольные фестивали проводятся раз в два года или даже раз в три года. Мы стараемся самого начала проводить его каждый год. В этом сезоне планируется уже седьмой фестиваль. За эти годы у нас побывали коллективы со всех уголков мира: Финляндия, Португалия, Венгрия, Турция, Швейцария, Греция, Италия, Индонезия, Дагестан, Беларусь, Сочи, Петербург, ну и конечно, много театров из Москвы. Мы гордимся тем, что к нам два раза приезжал театр из Донецкой Республики. Привозили «Стойкий Оловянный Солдатик». Это символичный момент, тогда ещё жив был Захарченко, руководитель Донецкой Республики. У него было ранение, он по сути хромал на одной ноге, как стойкий солдатик. Донецк тогда занял главный приз. У нас это приз зрительских симпатий. В жюри у нас дети — талантливые ребята из актёрской школы «Рыжего Театра». Они активно ходят по театрам, музеям, много читают, у них развита внутренняя культура, то есть им есть с чем сравнивать. Они активно смотрят, серьёзно выбирают, ставят галочки по разным категориям. Так что жюри, хоть и маленькое, но вполне серьёзное. Так же у нас был театр из Италии, который привозил комедию Дель Арте, жанр который я безумно люблю, активно увлекался им в студенческие годы, в институте им. Щепкина. Также побеждал московский театр со спектаклем «Цирк Марка Шагала», потрясающий театр Бориса Чернышёва. Мы гордимся, что к нам неоднократно приезжал театр из Индонезии. Это надо только представить, они добираются с тремя пересадками: Сингапур, Китай. Находят спонсоров, непросто оплатить такой путь, они приезжают, чтобы поделиться своим искусством. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Русла Михайловича Чернышёва, Главу нашего муниципального округа и председателя совета депутатов нашего района. Именно они помогают финансово, это очень важно, и занимаются распределением билетов по многодетным семьям, социальным центрам, по школьникам, это большой охват нашего района.

– А каким вы видите «Рыжий Театр» ещё через 10 лет?

– Мы активно развиваем спектакли для взрослых и школьников. Вы знаете мы сделали линейку спектаклей для старших классов. Активно ставим спектакли по произведениям, которые ребята проходят в школе в 7-11 классах. Наш бестселлер, где я с удовольствием играю Хлестакова. С юности хотел играть это руль. Первый раз в сентябре пришёл в институт им. Щепкина и наш педагог Новикова сказала, что в конце месяця показываем отрывки. И мы все ещё зелёные, только с этюдами ещё недавно столкнулись. И первый отрывок, который я показал, был с Хлестаковым. И так продолжал показывать отрывки на каждом курсе. И вот в какой-то момент я дорос до этой роли, и уже 5 сезон мы играем этот спектакль с удовольствием для себя и для зрителей. Он у нас воздушный, яркий, водевильный. После спектакля ребята говорят, что надо бы и пьесу прочитать. Учителя благодарят, за то, что возвращаем детей к книге.

Недавно сделали спектакль «Чехов. Маленькие комедии» по пьесам «Медведь» и «Предложение» Антона Павловича Чехова. В октябре и ноябре можно будет увидеть премьерные спектакли. Чехов — он наш, русский, очень умный и очаровательный автор, он же врач. И он не просто врач, он человек с молоточком, который всё время проверяет нервную систему, проверяет живы мы, или нет. Когда вы смеётесь, улыбаетесь, переживаете – вы живы. Когда вы чувствуете эти маленькие смешные человеческие проблемы, к примеру, из-за каких-то Воловьих Лужков, из-за сущих мелочей — доктор Чехов ставит нам диагноз, что мы Живы. В планах спектакль по рассказам Шукшина, тоже один из моих любимых авторов. Обязательно Шекспир. Давно уже хотим поставить, но всё, знаете, никак не замахнёмся. Также по Александру Вампилову хотим. Планируем поставить такую грузинскую штучку – «Хануму». Эскизы костюмов уже у нас есть — яркие, сочные получились. Хоть на лаваш намазывай и с вином пей. Ну и, конечно же, для наших юных зрителей у нас намечены классические спектакли. Это «Приключение Буратино» в режиме комедии Дель арте. Такое цирковое шоу, с конкурсами, интерактивом случившееся в цирке Карабаса Барабаса. Намечена «Красная Шапочка» и «Доктор Айболит». Для самых юных зрителей у нас запустили в работу спектакль про Ёжика и Медвежонка. Так что, будем рады видит наших зрителей: и тех, кто постарше, и, конечно, наших самых любимых — юных зрителей.

– Роман, хотелось бы поблагодарить вас за то, что пустили нас в своё «место силы», в свой кабинет, где находятся интересные, важные для вас вещи: фотографии из фильмов, афиши со спектаклей, грамоты.

– Вы знаете, да, они меня согревают. Вот, к примеру, здесь есть журнал «Кинобизнес сегодня». На обложке плакат моего фильма «Парень из Голливуда». Мне очень приятно, Что этот журнал выпустил огромную статью, посвящённую нашему фильму. А фильм у нас прошёл достаточно широким прокатом: от Владивостока до Калининграда. Такая яркая, живая комедия. Кто хочет отдохнуть в выходной день, смотрите «Парень из Голливуда, Или необыкновенные приключения Вени Везунчика». А это плакат из первого моего спектакля «Старший сын» по пьесе Вампилова, в котором играл Владимир Павлович Кучеренко. Актёр, которого внесли в «Книгу Рекордов Гиннесса», как самого возрастного актёра впервые вышедшего на профессиональную сцену. Плакат из моего фильма «Без срока давности». Фотографии со съёмок фильма «Уроки Актёрского Мастерства». Ну и бабушка, дедушка, я со своей дочкой здесь вместе. Фотографии из разных мест. Я, как-то побывал в Италии, в местечке Савока, где снимался «Крёстный отец», снял на фото и видео ряд локаций, и потом этот эпизод вошёл в фильм «Парень из Голливуда», с этим местечком. Знаете, «Рыжий Театр» находится на первом этаже, а кабинет художественного руководителя на восьмом. Так что я иногда друзей-актёров, (а у нас в театре их побывало много, приглашаю на застолье к себе в «кабинет художественного руководителя».

– Роман, спасибо вам за это интервью!

– Спасибо вам! Надеюсь, что наше общение, наши искры и это тепло передастся тем, кто будет читать и узнавать о нашем театре.

Беседовала Мария ШЕВЧЕНКО

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