Ювелирная выставка Junwex Новый Русский Стиль открывается на ВДНХ

С 25 мая ВДНХ на несколько дней превратится в центр притяжения всех поклонников ювелирного искусства – открывается ювелирная выставка JUNWEX НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ.

Роскошные ювелирные украшения никогда еще не были так популярны в качестве активов. Чтобы стать успешным игроком на этой «бирже драгоценностей», вам нужно лишь желание, ведь на выставке «JUNWEX Новый Русский Стиль» найдутся золотые, платиновые и серебряные изделия на любой кошелек и вкус.

История коллекционирования ювелирных изделий насчитывает сотни лет. Индийские махараджи демонстрировали свое богатство с помощью великолепных драгоценных облачений весом в тысячи карат. В ведущих европейских музеях можно увидеть ослепительный парад украшений, которые хранились у королей и королев, понимавших: ничто так не ценится, как редкие самоцветы, их коллекционирование — довольно разумное вложение. Этот постулат справедлив и сегодня. Так, на аукционе 2003 года аметистовый браслет-манжета Belperron был продан за 28 680 $, а в 2021 году то же самое изделие купили за 87 500 $. В 2012 году кашмирский сапфир весом 6,7 карата участник торгов приобрел за 206 500 $, а в прошлом году камень аналогичного размера стоил уже 550 000 $.

Эксперты часто сравнивают управление коллекцией ювелирных изделий с управлением портфелем ценных бумаг. Как и в случае с акциями, способ начать — это погружение в атмосферу и накопление специальных знаний. И здесь ежесезонные выставки Программы «Ювелирная Россия» вновь приходят на помощь.

Принципом формирования личной коллекции могут быть цветные камни, бриллианты либо определенный стиль, например ар-деко или барокко, этника или готика, стимпанк или советская классика… А можно следовать принципу диверсификации, смешивая в коллекции разные по тематике, образам, стилистике и материалам драгоценности, чтобы противостоять волатильности трендов. Но какую бы тактику ни выбрали покупатели, в отличие от акций или криптовалюты, эти «активы» можно носить и наслаждаться ими.

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