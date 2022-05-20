«ЦВЕТЫ И СКАЗКИ»: Полина Осетинская и Елена Ревич выступят с концертом в Соборной палате

Впервые в Соборной палате состоится презентация концертной программы «ЦВЕТЫ И СКАЗКИ» в исполнении одних из самых востребованных музыкантов поколения – пианистки Полины Осетинской и скрипачки Елены Ревич. Приглашаем отвлечься от реальности в мир сказок и грез.

В программу «ЦВЕТЫ И СКАЗКИ» вошли редко исполняемые сочинения выдающихся русских композиторов, которые так или иначе, но, несомненно, были связаны друг с другом: С. Рахманинов, А. Аренский, С.Танеев, Н. Метнер, И.Стравинский. Их изысканная, тонкая музыка как нельзя лучше отражает время и дает нам редкую возможность прикоснуться к выдающемуся наследию этих композиторов.

Любимый ученик Чайковского – Танеев — преподавал теорию музыки Рахманинову и Метнеру. Ученик Римского-Корсакова – Аренский — преподавал им же гармонию. Еще один ученик Римского-Корсакова – Стравинский – также вышел из этой среды.

«ЦВЕТЫ И СКАЗКИ» – срез музыкальных откровений русских композиторов рубежа XIX–XX веков. Удивительное время на пороге гениальных открытий и величайших потрясений, разочарования в идеалах и настойчивой жажды новизны. Современное искусство становится как никогда актуальным и в то же время стремится прочь от реальности, в мир сказок и грез.

Эта программа слушается на одном дыхании, без провалов, швов и желания «промотать пленку». Все начинается с цветочного цикла («Незабудки» Аренского, «Маргариток» и «Сирени» Рахманинова), а заканчивается «Сказками» Метнера.

Удивителен финальный аккорд – «Сказка про Золушку и Ивана-дурака», редко звучащая пьеса для сольного фортепиано. Действительно сказка: слушается, как увлекательный рассказ, но скорее про приключения Ивана, нежели про Золушку – настолько здесь «русским духом пахнет».

Полина Осетинская – известнейшая московско-петербургская пианистка, активно гастролирующая как в России, так и за рубежом – давно уже привлекает к себе пристальное внимание меломанов. В детстве получившая известность как ребенок-вундеркинд, она, преодолев немалые препятствия, вошла в число наиболее ярких пианисток мирового масштаба.

Полина Осетинская начала играть на фортепиано с пяти лет, в шесть дала свой первый сольный концерт в зале Вильнюсской филармонии. Год спустя состоялся дебют пианистки с Литовским камерным оркестром под управлением Саулюса Сондецкиса. Окончила школу-лицей при Санкт-Петербургской консерватории, затем Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (класс Марины Вольф) и ассистентуру-стажировку Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс проф. Веры Горностаевой).

Выступала со многими ведущими камерными и симфоническими оркестрами под управлением С. Сондецкиса, Л. Петижерара, В. Синайского, А. Борейко, Г. Альбрехта, Я.-П. Тортелье, Т. Зандерлинга, Т. Сохиева, А. Сладковского. Концертировала во многих престижных залах мира, участвовала в фестивалях Du Wallonie, Mainly Mozart, Chopin Festival, «Декабрьские вечера», Crescendo, «Звезды на Байкале» (Иркутск), «Территория», Левитановском фестивале (Плёс), «Звезды белых ночей», Дягилевском фестивале в Перми и др.

Лауреат молодежной премии «Триумф». В 2008 году издала автобиографическую книгу «Прощай, грусть!», ставшую бестселлером. Приверженец и популяризатор творчества композиторов-современников поставангардного направления: Валентина Сильвестрова, Леонида Десятникова, Владимира Мартынова, Георгса Пелециса, Павла Карманова. Записи пианистки выпускают фирмы Sony Music, Naxos, Bel Air, Quartz.

Елена Ревич родилась в Москве в семье потомственного музыканта-скрипача Александра Вениаминовича Ревича. В 6 лет она начала заниматься на скрипке под руководством деда — Вениамина Александровича Ревича, известного скрипичного преподавателя. В возрасте 8 лет дала свой первый сольный концерт. В школьные годы училась у именитых педагогов — Народная артистка РФ С. Б. Безродная, Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Б. В. Беленький, Народный артист РФ, профессор А. Е. Винницкий.

Елена Ревич – блестящая московская скрипачка, дипломант ХI Конкурса им. П.И. Чайковского и лауреат молодежной премии «Триумф», по праву удостоенная почетного звания «Заслуженная артистка России» — до недавнего времени являлась первой скрипкой ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета. Уйдя в самостоятельное плавание, она добилась впечатляющих успехов на поприще сольного и камерного исполнительства. Елена Ревич – частый гость лучших концертных залов мира, желанный солист многих знаменитых симфонических коллективов, и интереснейший ансамблист в самых разнообразных камерных программах.

Елена Ревич окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс проф. Ирины Бочковой). Елена Ревич сотрудничает с известными коллективами, в числе которых Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Государственный симфонический оркестр Грузии, Tapiola Sinfonietta (Финляндия), Northern Symphony (Великобритания), Вильнюсский симфонический оркестр, ГСО «Новая Россия», Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Выступала с дирижерами Д. Кахидзе, М. Горенштейном, Д. Лиссом, А. Ведерниковым, Т. Курентзисом и многими другими. Приглашенная первая скрипка оркестра Королевского театра Мадрида.

Елена Ревич регулярно принимает участие во многих известных фестивалях камерной музыки, в том числе на о. Эльба и в Стрезе (Италия), в Кройте и Роландсеке (Германия), Кухмо и Миккели (Финляндия), где выступает с выдающимися музыкантами – Г. Кремером, Ю. Башметом, М. Порталем, В. Третьяковым, Н. Гутман, М. Брунелло, А. Князевым и многими другими.

Елена Ревич – первая исполнительница ряда сочинений современных композиторов, многие произведения написаны специально для нее и ей посвящены. В частности, скрипачка участвовала в российской премьере секстета К. Пендерецкого, в 2002 году с Ю. Башметом впервые в Москве исполнила Двойной концерт Б. Бриттена. Автор многочисленных проектов в области классической и современной академической музыки. Заслуженная артистка России.

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