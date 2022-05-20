Филармонический цикл «История одного шедевра» завершится концертом, посвященном Моцарту

Авторский цикл Артема Варгафтика «История одного шедевра» завершится в этом сезоне концертом, посвященном Вольфгангу Амадею Моцарту:

«21 мая мы вместе с РНО, его прекрасными солистами-духовиками и маэстро Андреем Рубцовым продолжим нашу филармоническую серию «История одного шедевра». Шедевром этим станет Концертная симфония Моцарта для гобоя, кларнета, фагота и валторны с оркестром: произведение, с одной стороны, довольно редкое в современном репертуаре (не всегда удаётся найти солистов того уровня, на который рассчитывал автор), а с другой — весьма спорное. В том смысле, что авторство Моцарта до сих пор не подтверждено, исследователи выдвигают версии и аргументы как за, так и против того, что это именно Моцарт, а один из них даже посвятил шедевру целую монографию и научную «реконструкцию» той партитуры, которую мы будем слушать.

Всё это отчасти объясняют смутные и непроясненные обстоятельства пребывания Моцарта в Париже в 1778 году — и его пути туда и обратно.

Потому на нашей афише и написано: «Моцарт. Большое путешествие» — и у шедевра будет не только история, но и предыстория, которую мы покажем нашим слушателям в виде «Большой Воображаемой симфонии», причём соберём её из частей разных сочинений разных авторов, с которыми Моцарт встречался в дороге — в частности, в Мюнхене (Йозеф Мыслевечек) и Мангейме (Кристиан Каннабих) — ну, и , конечно, Парижской симфонии самого Вольфганга Амадея Моцарта.

Эта поездка не принесла ему ожидаемых результатов и успехов, но надо быть Моцартом, чтобы извлечь из неё столько музыкантского опыта и новых идей! Где наш герой их находил и как превращал в собственную музыку — мы и услышим. Надеюсь, вместе», — прокомментировал программу концерта Артем Варгафтик (на фото).

Концерт пройдет в одном отделении и будет по силам даже самым юным меломанам. Начало — в 14 ч.

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