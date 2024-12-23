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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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За ним – вся Сибирь

editor
By editor
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Актер Дмитрий Паламаручук
Актер Дмитрий Паламаручук. Фото © пресс-служба ТВ-3

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в роли бойца СОБР, который возвращается в родные края для решения семейных проблем.

Главный герой сериала «Ронин» Иван Доронин (актер Дмитрием Паламарчуком — прим. ред.) – один из лучших бойцов спецназа СОБР. Узнав о смерти бывшей жены, он вынужден ненадолго оставить службу и уехать в родные края. Там у Доронина остался маленький сын, с которым он последние годы почти не общался, лишь исправно платил алименты. Однако обстоятельства вынуждают Ивана задержаться на родине, где ему предстоит пройти немало испытаний: стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, самостоятельно раскрыть запутанные преступления, позаботившись о спокойствии обитателей этих краев, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

Съемки проходили в Красноярском крае с участием актеров из местных театров. В кадре зрители увидят настоящую сибирскую природу – реку Манну, приток Енисея, горы, окружающие Красноярск, сосновые леса.

Сергей Горбачев, режиссер:

«В первую очередь, это сериал о любви. У меня была режиссерская мечта: сделать некий микс между картинами «Мужики!..» с Александром Михайловым и «Вечный зов» с Петром Вельяминовым. Насколько это получилось воплотить, судить зрителям».

Дмитрий Паламарчук, актер:

«В сериале «Ронин» мы постарались сделать качественный экшен. Вместе с постановщиком трюков у нас была возможность репетировать многие бои, и мы всегда искали новые интересные решения сцен. При этом после просмотра монтажей первых серий я, к своему удивлению, понял, что у нас получился медитативный сериал. В кадре большое количество видов Красноярского края, а мой герой проводит много времени молча, просто за рулем автомобиля. Неторопливые диалоги и при этом подробная история. В результате «Ронин» буквально затягивает. Может, это дух Сибири? Ты погружаешься в эту атмосферу и смотришь с удовольствием».

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