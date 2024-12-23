Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения»). Это история о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, которые играют популярного актера и кинокритика. В сериале также снялись Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Екатерина Стулова и др. Сериал выйдет на KION в 2025 году.

Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

«С сериалом «Актерище» мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне — «давайте покажем совсем другого Нагиева», и еще ни один человек не говорил — «а давайте вы сыграете самого себя». И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий. Играть в таком материале было для меня наслаждением с самого начала. Сопротивлением было не переусердствовать, не переплакать и не перезлиться», – рассказывает актёр Дмитрий Нагиев.