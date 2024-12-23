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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер сериала «Актерище»

editor
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дмитрий-нагиев
Дмитрий Нагиев. Фото © пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения»). Это история о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, которые играют популярного актера и кинокритика. В сериале также снялись Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Екатерина Стулова и др. Сериал выйдет на KION в 2025 году.

Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

«С сериалом «Актерище» мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне — «давайте покажем совсем другого Нагиева», и еще ни один человек не говорил — «а давайте вы сыграете самого себя». И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий. Играть в таком материале было для меня наслаждением с самого начала. Сопротивлением было не переусердствовать, не переплакать и не перезлиться», – рассказывает актёр Дмитрий Нагиев.

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