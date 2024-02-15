«Они потрясли мир. Александр Маршал. Мой счастливый край»

Александр Маршал без преувеличения самый мужественный артист российской эстрады. Его чувственные и эмоциональные песни знают и любят в каждой семье. Еще одна его страсть – авиация. Александр уверенно чувствует себя за штурвалом, собирает модели самолетов. Даже его первая татуировка – авиационная птичка. Бешеный успех в Америке не заставил группу остаться навсегда в Штатах. Они уезжали из Советского Союза, а вернулись в Россию. Он сменил рокерскую джинсовку на элегантный костюм и стал петь о самом главном для себя: о любви и Родине.

Изначально он не должен был становиться певцом. Маленький Саша играл не с машинками, а с деталями лайнеров. Рос бунтарем и отъявленным хулиганом. В школе не отличался примерным поведением. Ему тяжело давались точные науки. Отец не сомневался, что сын пойдет по его стопам и станет военным летчиком. Но из армии Александр вернулся с мечтами о большой сцене.

В конце 80-х группа «Парк Горького» произвела настоящий фурор в США. Музыканты стали первыми советскими рок-исполнителями, сумевшими прорваться на запад. Для американцев парни в дерзких нарядах с эмблемами СССР и бас-гитарами в виде балалаек были чем-то вроде инопланетян. Они несколько дней жили в доме Джона Бон Джови, были желанными гостями на самых модных вечеринках.

Личная жизнь исполнителя, как и его творчество, тоже была бурной. Он трижды женился. Нынешняя избранница музыканта моложе него на 36 лет!

Сейчас артист часто бывает в горячих точках, помогает российским военным, по-прежнему полон сил и энергии. Возможно, причина в том, что рядом с ним - молодая возлюбленная.