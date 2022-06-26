29 июня 2022 года «Театр V» закрывает очередной театральный сезон психологической драмой «Эквус», по пьесе Питера Шеффера.

Премьера «Эквуса» состоялась в ноябре 2021 года и сразу завоевала высокую оценку театральных критиков и зрителей. Глубокий, красивый спектакль, который подходит для многократного просмотра, так как каждый раз открывается с новой стороны. Постановка поражает обилием и глубиной смыслов, красотой сцен при минимальном сценическом оформлении и непередаваемым звучанием монологов главных героев, с совершенно потрясающими языковыми оборотами, которые вы не услышите больше нигде, так как спектакль в авторском переводе Ирины Манакиной (актриса Театра V).

Спектакль открывает зрителю дуальный мир гениального детского психиатра, который с одной стороны много лет успешно лечит детей, загоняя их в рамки «нормальности», а с другой стороны испытывает глубочайший личностный конфликт, не вписывающийся в эти самые рамки. Встреча с очередным пациентом — семнадцатилетним Аланом становиться отправной точкой для переоценки собственной жизни. Именно этот «сложный пациент» погружает врача внутрь себя и дает шанс изменить свою жизнь, как собственно и каждому, кто наблюдает за ними из зрительного зала, если конечно хватит смелости. В итоге, каждый из героев спектакля делает свой выбор, но зритель волен не согласиться.

Постановка сочетает в себе каноны психологического и игрового театра, которые все время сменяют друга-друга и поднимает самые острые социальные проблемы общества: воспитание детей, влияние семьи на становление личности ребенка, ответственность за свой выбор и преданность собственному жизненному пути, одиночество и кризис средних лет. Работа, которую невозможно описать в двух словах, а только прожить вместе с актерами.

Более того, последний спектакль этого сезона будет отыгран в совершенно новом для театра пространстве — на сцене театра «Новый Балет», а значит и прозвучит по-новому.

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