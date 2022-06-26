Серебряный юбилей. Государственный Дарвиновский музей представил выставку «Бестиарий»

На протяжении 25 лет художники-анималисты и скульпторы представляют свои работы в Оранжерее музея, месте как нельзя лучше подходящем для такой экспозиции.

Бестиарий – сборник зоологических статей с иллюстрациями представителей не только фауны, но и мифологических существ. Бестиарий в Дарвиновском – выставка сколь мастеровитая и живописная, столь же и познавательная. Совы, диковинные птицы, химеры соседствуют с забавными и миролюбивыми мышами. Чудеса анималистического искусства можно делать из керамики, бронзы, глазури, шамота. Выставка – радость, выставка – сказка, выставка – энциклопедия. У каждого зверя и существа свой характер, эмоция, жест, поза, окрас.

Отдельный зал посвящен скульптору-анималисту Артему Власову – постоянному участнику выставки. У него каждый зверь – в движении, в динамике, будь то важная птица-секретарь, грациозная лань, добродушное семейство опоссума.

Выставка работает до 7 августа 2022 года.

Марина АБРАМОВА,

Фото автора

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