РЕЖИССЕР ИЗ РФ КАТЯ БУРДУЖАН ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Катя Бурдужан – независимый директор из Нью-Йорка, родом из Кургана. Начав свой режиссерский путь в Петербурге, Катя вскоре поступила на ĸурс Filmmaking в New York Film Academy и переехала в США для того, чтобы развивать свой талант в самой что ни на есть кинематографической среде.

Ее работы посвящены созданию истории через визуальные образы и метафоры — улавливая тонкую грань между необработанной первозданностью и выбранной красотой общества . Будучи экстравертом по своей природе, люди и отношения занимают огромную часть жизни Кати, что побуждает ее сублимировать все это в идеи своих видео и фильмов.

Совсем недавно короткометражный фильм Кати «ЭТО ТВОЯ ВИНА» стал победителем голливудсĸого ĸинофестиваля Hollywood Boulevard Film Festival. Мы поговорили с режиссером о ее становлении, подходе в работе и получившем награду фильме.

– Катя, расскажи нам о себе и своем творческом пути.

– Я независимый режиссер из Нью-Йорка, и в настоящее время работаю в сфере моды. Я привыкла думать, что я self-made – довольно очаровательный ярлык – но на самом деле я закончила музыкальную школупо классу скрипки, получила степень бакалавра в области маркетинга и закончила 2 -летнюю консерваторию New York Film Academy по программе режиссуры. Также у меня за плечами есть курс сценарного мастерства и другие программы обучения … т о есть, я училась всю свою жизнь.

Вообще, на мой взгляд, настоящий режиссер должен обладать большим количеством знаний и особенно жизненным опытомдля того, чтобы делать по-настоящему хорошие работы. Это особенный человек, который достаточно мудр. Я требую от себя многого, чтобы называть себя режиссером … и мне кажется, я еще ребенок в этой сфере, но ребенок с очень большими амбициями.

– Какие приемы и подходы ты используешь в своих рабо тах, чтобы раскрыть замысел?

– Моя философия строится на постоянном использовании отсылок и аллюзий. Мои высказывания в работах всегда частичны и никогда не претендуют нацелостность. В моих работах проявляется комбинированность из отсылок на произведения, которые меня зацепили. Я так же люблю оставлять открытые финалы, чтобы зритель простраивал свой уникальный конец, к которому он приходит за счет внутреннего и внешнего диалога.

– Давай поговорим о твоем короткометражном фильме «ЭТО ТВОЯ ВИНА», за который ты получила приз «Лучший новый режиссер» на Hollywood Boulevard Film Festival 2021 года. Что вдохновило вас на создание этого фильма?

– Я рассказываю о том, что знаю сама, и этот фильм основан на реальной истории. В нем исследуется восприятие жертвы в глазах общества после того, как она столкнулась с сексуальным насилием. Очень часто игра в вину заканчивается тем, что люди вокруг возлагают ответственность за все, что произошло, на жертву. В то время как его/ее внутреннее чувство вины, и без того подавляющее, принимается во внимание очень редко.

Заключительная сцена этого фильма откры вает разговор на стороне жертвы. Это проблема действитель но существует, и мы все должны уметь говорить об этом — последовательно и настойчиво. С помощью этого фильма я пытаюсьпродолжить этот диалог, который действительно необходим для решения этой проблемы.

– Можешь ли ты назвать этот фильм своим самым любимым проектом?

– Точно да. Как перфекционист, я могу с уверенностью сказать, что горжусь этой работой – еще и потому, что это был мой личный дебют в кино, а также дебют продюсера, оператора, художника-постановщика и звукорежиссера.

Я нашла всю свою команду через Instagram – мы не знали друг друга до съемок фильма. И это сработала прекрасно, каждый член ко манды идеально подошел, как пазл, к этому проекта. Что не всегда случается, но я всегда этого хочу. Это была «магия» кино, о которой я так много слышала. Она была с самого начала и до конца. Ощущалась, как первая любовь, очень захватывающе, сопровождающаяся множество положительный эмоций.

Вообще, мне кажется, са мое главное в кино, и не в кино тоже – это найти своих. Я отношусь к этому проекту как к своему ребенку — потому что весь процесс, от пре-продакшна до пост -продакшна, занял равно 9 месяцев. И сейчас этот фильм живет уже своей жизнью и приносит плоды всей команде.

— Кроме фильмов, ты также снимаешь музыкальные видео, рекламные ролики и нарративные видео. Расскажи о своих последних работах.

– Для съемок фильма «ЭТО ТВОЯ ВИНА» я специально прилетела в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. Когда съемочные дни закончили, я поняла, что хочу еще и предложила той же команде — оператору Вадиму Незриму и продюсеру Ладе Гронской – два других проекта. Один из них только готовится к релизу, а второй–визуальное повествование о сомнениях «Reflection» с художницей Полиной Осиповой – мы сделали релиз осенью. В это й истории я рассуждаю на тему внутренней борьбы, связанной с вопросами нашей самоидентификации.

Я пришла к этой идее, когда познакомилась с Полиной и узнала о ее принадлежности к чувашскому народу. Полина не забывает свои корни и старается раскрыть свою историю и историю своего народа через искусство. Меня это очень вдохновило – мне нравится, что мы ищем ответы внутри себя. Мне кажется, что наша истина рождается вместе с нами, и со временем она может поблекнуть и исчезнуть из-за глобализации. Поэтому я по -настоящему восхищаюсь людьми, которые способны вернуться к внутреннему себя и идти вперед по своему собс твенному пути, не присваивая чужие ценности и мнения.

– Почему ты решила привлечь к этому видео именно Полину?

– Меня очень привлекают настоящие личности. Полина транслирует свою историю, хотя в современном мире есть много соблазнов идти по протоптанному пути, потому что он кажется понятным и легким, на первый взгляд. Но на самом деле, хоть мы все очень и похожи с одной стороны, невозможно что-то повторить точь в точь, потому что один человек, это миллион разных обстоятельств делающего его уникальным. В этом его и прелесть. Но иногда нам бывает сложно отделить, что твое, а что чужое. Это может уводить с пути. Я уважаю людей, которые находят время, чтобы прислушаться к себе и мыслить опираясь на свои убеждения.

– Осенью 2021 года у тебя был ре лиз клипа для Алисии Драйтон на трек Lullaby. Как вы познакомились с Алисией?

– Два года назад моя знакомая выложила сторис в Instagram с концерта Алисии. Меня сразу же зацепил ее голос, и я подписалась на нее в социальных сетях. В моей голове тогда промелькнула идея – снять для нее музыкальное видео.

Через какое-то время, я написала Алисии и предложила совместный проект. Я была безумна счастлива, когда Алисия с энтузиазмом мне ответила и приняла предложение – у нас с ней сразу произошла связь. На мой взгляд, это очень важно, когда исполнитель доверяет режиссеру – только так можно сделать по-настоящему хороший проект.

– В клипе Алисия принимает разные образы – что значит каждый из них?

– Сингл Алисии поднимает тему женской сексуальности и призывает женщин принять как сильные, так и уязвимые стороны, свободно выразить сексуальность и задать вопрос чего они хотят. Этот трек навел меня на мысль о древних сюжетах. В течение всего клипа А лисия предстает в образах нимфы, русалки, ведьмы – персонажах, которые заманивают и соблазняют мужчин.

На мой взгляд, быть женщиной – это умение управлять своей силой. В каждой из нас она огромна, и самое сложное – укротить ее и мудро направить в нужное русло.

– Как сейчас происходит твоя жи знь в Нью -Йорке? С какими клиентами ты работаешь?

– Город Нью-Йорк один из самых мощнейших городом мира. Это самый наполненный стакан с водой из возможностей. Он был сильнейшим проводником к воспитанию во мне множество качеств, таких как организованность, собранность и непоколебимый оптимизм, правильная расстановка приоритетов и других. Здесь я встречаю каждый день самых интересных, креативных, сильных людей. Это дает огромную мотивацию и держит в тонусе. Могу сказать, что тут все хаслеры, от ассистента до режиссера. Я постоянно нахожусь в анализе и изменениях в лучшую сторону во всех аспектах. Хоть я и независимый режиссер, но я начала применять совсем недавно довольно известную для всех форму работы – 5 дней работа, 2 дня выходных. Цель отдыха была довольна корыстна – это чтобы лучше работать. Но я действительно хочу еще раз напомнить, что отдых очень важен, особенно для нашего ментального здоровья. Касаемо работы, сейчас работаю в фэшн. Это тоже искусство и огромный мир для изучения, здесь множество отсылок к разному, и прогрессивных идей, и возможность встретить самых удивительных людей.

– Работать в мире кино чрезвычайно сложно. Как ты сохраняешь уверенность в себе и в своем таланте?

– Я выбрать для себя стратегию «просто» продолжать двигаться вперед. Напротив моего рабочего стола долго висела с напоминанием «Движение — создает энергию», потому что в какой-то момент я застряла в своих мыслях на несколько месяцев пытаясь подобрать идеальную стратегию для своего пути, но эти фрустрации, хоть и кажутся, но в итоге ничего тебе не дают, кроме как постоянны х сомнений в себе, в своем творчестве, ложных сценариев в отношениях. Я считаю, каждый человек талантлив. Но твое творчество не строиться только из таланта. Разница в мировоззрении и желании трансформироваться. Поэтому важно оставаться в обществе, особенно в том, где тебе приятно находится, где тебе всегда могут дать feedback, что часто очень полезно, и открыть глаза на реальность.

И хочу напомнить, что ошибаться — нормально, главное делать работу над ошибками. Мы – люди – удивительные создания, мы на самом деле все уже знает, главное прислушиваться к себе

– Какие планы и цели ты ставишь перед собой как режиссер?

– Планами и процессом я обычно не очень люблю делиться, потому что достаточно суеверная в этом вопросе. Могу сказать, что они большие (смеется). Но самое главное, я хочу, чтобы с каждым проектом, я шире и шире мыслила, потому что отмотав назад, я понимаю, что с моим прошлым кругозором, я бы не мечтала о том, чего хочу и к чему стремлюсь сейчас. Расширять масштабы возможностей и перспектив очень будоражит

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