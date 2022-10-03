Запрещенный джаз и эпоха стиляг: в Москве покажут мюзикл «Винил»

11 октября на сцене московского театра «Геликон-опера» Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» представит один из своих кассовых хитов – мюзикл «Винил». Показ состоится в рамках VII Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

«Премьерные показы мюзикла с большим успехом прошли в театре в октябре 2021 года. Спектакль стал заметным явлением в культурной жизни Северной столицы. Он был отмечен премией Правительства Санкт-Петербурга и пользуется особой популярностью среди молодых зрителей. В произведении раскрываются такие важные темы, как первая любовь и поиск своего «я», свобода и смелость юности», – рассказала директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак.

По словам художественного руководителя театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело, важную роль в постановке играет музыка. Так, участие в спектакле принимает настоящий джаз-банд, а музыкальное сопровождение для мюзикла записал оркестр театра «Северная Симфония». «Когда я увидел партитуру Евгения Загота, то сразу понял, что мы имеем дело с большим мастером», – отметил маэстро.

Режиссер Сусанна Цирюк подчеркнула, что фабула мюзикла похожа на фильм «Стиляги», однако это абсолютно самостоятельное произведение: «Наш спектакль универсален: зрители старшего поколения поностальгируют, а молодежи будет интересно узнать чуть больше о том времени. Наша сверхзадача – создать праздник, чтобы люди уходили с улыбкой».

На сцене «Геликон-оперы» главные роли в спектакле исполнят Роман Дряблов (Жоржи), Ксения Лазаревич (Виола), Мария Елизарова (Капитолина), Вадим Рябушкин (Бунчи), Евдокия Малевская (Ясленика), Константин Китанин (Полковник).

Мюзикл «Винил» переносит зрителей в идиллическую эпоху стиляг, которые сочиняют и поют запрещенную джазовую музыку. Им противостоят советские граждане, комсомольцы, всегда и во всем следующие правилам. Режиссером постановки выступила Сусанна Цирюк. Композитор – Евгений Загот. Художник-постановщик – Алексей Тарасов. Художник по костюмам – Татьяна Королева. Музыкальный супервайзер – Александра Чопик. Хореограф – Антон Дорофеев. Автор идеи – Ольга Исупова-Долинская. Автор пьесы – Карина Шебелян. Автор стихов – Валерия Захарова.

Фестиваль «Видеть музыку» проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он объединяет в своей афише более 30 спектаклей российских музыкальных театров и является самым представительным смотром отечественной музыкальной сцены.

Фото — Марат ШАХМАМЕТЬЕВ

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