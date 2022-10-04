«Золушка» Касаткиной и Василёва интереснее, чем в первоисточнике и зрелищнее, чем в кино

11 октября 2022 года Балет Касаткиной и Василёва покажет на сцене Государственного Кремлёвского дворца «Золушку» Сергея Прокофьева – одну из первых постановок, которая отличается от классического балета крепкой драматургией с динамичным сюжетом и неожиданными его поворотами (осторожно: в тексте есть спойлеры!).

Постановщикам Наталии Касаткиной и Владимиру Василёву одним из первых удалось переломить традиционное представление о балетном спектакле, где всё подчинено исключительно музыке и желанию продемонстрировать способности исполнителей. Они придумали захватывающую историю без какого-либо проседания в повествовании: безупречная техника исполнителей и эффектные элементы классического балета в этой «Золушке» работают не столько на то, чтобы впечатлить зрителя, сколько на раскрытие внутреннего мира персонажей, их взаимоотношений, а также на прозрачность и понятность действа в целом. Даже каскад отдельных номеров различных героев, канонически не связанных друг с другом, вписан в либретто так, что он является не отступлением от главной канвы, но её полноправной составляющей и даже двигателем сюжета. Словом, такая «Золушка» будет интересна и искушенному балетоману, и зрителю, который только-только начинает познавать это искусство.

Особый упор при постановке своей «Золушки» Касаткина и Василёв делали на то, чтобы и самые юные театралы не отрываясь следили за любимой сказкой, узнавая всё новые и новые её детали. Не зря поклонники классического танца назвали эту версию шедевра Прокофьева «голливудским блокбастером в мире балета». К моменту, когда часы начинают бить 12, эмоциональный накал таков, что некоторые маленькие зрители с трудом удерживаются от того, чтобы не выбежать на сцену и не помешать главной героине расстаться с Принцем. Впрочем, в этом случае не было бы приключений Принца во время поисков своей возлюбленной, когда он оказывается в разных концах света — и даже на Чукотке.

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные комические персонажи: на сценах с участием Мачехи и названных сестёр Золушки трудно удержаться от смеха, китайская принцесса здесь обладает искусством кунг-фу, а шут хочет помочь Мачехе самой втиснуть ногу в хрустальную туфельку — при помощи топора. И спектакль насыщен такими деталями: следить за происходящим на сцене невероятно интересно. А впечатляющая работа художников Льва Солодовникова (декорации) и Елизаветы Дворкиной (костюмы) превосходно справляются с задачей поддержать атмосферу чуда, которую задаёт мастерство артистов. Приходите, и вы сами убедитесь, насколько увлекательным может быть классическое искусство.

Спектакль пройдет в сопровождении московского симфонического оркестра «Новая классика» под управлением известного дирижера Андрея Огиевского, не первый год сотрудничающего с Театром классического балета Н. Касаткиной и В.Василёва.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.