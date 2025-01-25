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ДомойМоскваЗаслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий озвучил аудиогид к экспозиции «История Москвы»

Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий озвучил аудиогид к экспозиции «История Москвы»

editor
By editor
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история москвы - аудиогид
Фото © пресс-служба Музея Москвы

К масштабной экспозиции «История Москвы», которая открылась в декабре, Музей Москвы подготовил большой аудиогид. Его озвучил актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

Экспозиция «История Москвы» рассказывает о жизни и быте москвичей разных эпох, об архитектуре, культуре и развитии города. Выставка представляет историю города со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки (I тысячелетие до н.э.) до начала Великой Отечественной войны. В нее вошло более 2200 артефактов и произведений искусства — впервые в таком объеме представлены сокровища из коллекции Музея Москвы: археологические находки, живопись, графика, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектурные элементы.

«В своей профессии я уже неоднократно сталкивался с темой истории, и каждый раз это очень интересно. Несмотря на то что я из Ташкента, большую часть своей жизни, 47 лет, я живу в Москве, и, конечно, для меня это уже родной город. Поэтому особенно приятно, что теперь моим голосом говорит “История Москвы”. Рассказывать о ней важно, ведь чем больше мы знаем об истории, тем меньше ошибок совершаем сегодня», — поделился впечатлениями о работе над аудиогидом Игорь Золотовицкий.

Маршрут аудиогида поведет посетителя по 44 разделам, среди которых период первых славян и основания Москвы, Смутное время, эпоха Петра I, Отечественная война 1812 года, жизнь дворян XIX века, Первая Мировая война, Февральская и Октябрьская революции и раннесоветский период. Игорь Золотовицкий расскажет о Щербинском кладе из 130 украшений, найденном при раскопках Щербинского городища на реке Пахре, о масштабе утрат в результате пожара в Москве 1812 года, о добром французском полковнике, который не допустил разграбления запасов продовольствия создателей Прохоровской Трехгорной мануфактуры, о зонах открытого хранения и экспонатах, представленных там, о жизни крестьян в XIX веке и многом другом.

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