Международная конференция к годовщине снятия блокады Ленинграда прошла в Музее Победы

Музей Победы 24 января провел международную онлайн-конференцию «В борьбе за Ленинград». Встреча была приурочена к 81-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие организовано Музеем Победы при содействии Ассоциации «Север – дети войны СССР» и активной поддержке Русского дома в Мадриде.

Участников поприветствовал ветеран, житель блокадного Ленинграда Владимир Георгиевич Галактионов, прошедший всю Великую Отечественную войну. От имени руководства Музея Победы и его генерального директора Александра Школьника перед гостями выступил заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

«Непокоренный Ленинград вошел в историю Великой Отечественной и Второй мировой войн как символ стойкости его защитников и жителей, как величайшая трагедия, показатель нацистских преступлений против человечности. И задача этой конференции — подчеркнуть значимость сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории, укрепить международные научные и культурные связи», — отметил Федор Смуглин.

Мероприятие прошло на площадке Музея Победы в онлайн-формате. Спикерами конференции стали представители образовательных учреждений: Мадридского университета «Комплутенсе» (Испания), Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины (Республика Беларусь), Университета Деусто (Испания), различных общественных организаций: Киргизского общества блокадников Ленинграда, Израильского объединения защитников и жителей блокадного Ленинграда и другие. Спикеры выступили с докладами, посвященными роли Красной армии в защите и освобождении Ленинграда, вкладу иностранных добровольцев в снятии фашистской блокады. Так, например, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы доктор экономических наук, кандидат исторических наук Валерий Куличков рассказал о Балтийском флоте в годы блокады, официальный переводчик испанской королевской семьи и МИД Испании Мария Санчес Пуиг представила доклад «Испанцы — участники Великой Отечественной войны в цифрах», управляющий делами информационного агентства России ТАСС — Северо-Запад Станислав Вязьменский презентовал проект информационного агентства России ТАСС по увековечению памяти испанцев — защитников Ленинграда.

К конференции подключилось более 100 человек: историки, ученые, журналисты из различных регионов России, представители музеев – участников Международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, программы «Школьный музей Победы»: педагоги, руководители музеев, школьники и студенты. Онлайн-участниками встречи также стали представители международного сообщества — зарубежные партнеры и сотрудники представительств Россотрудничества (Русских домов) в Испании, Франции, Венгрии, Ливане, Индии, Афганистане, Таиланде, Монголии, Республике Беларусь, Молдавской Республике и др. Всего конференция объединила 15 стран.

«Международная онлайн-конференция стала первой в юбилейном году. Прошедшее мероприятие доказало востребованность такого научного взаимодействия и интерес к нему у российской и зарубежной общественности. В год 80-летия Победы музей продолжит проводить подобные встречи», — отметили в Музее Победы.