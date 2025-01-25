РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМеждународная конференция к годовщине снятия блокады Ленинграда прошла в Музее Победы

Международная конференция к годовщине снятия блокады Ленинграда прошла в Музее Победы

editor
By editor
18
музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы 24 января провел международную онлайн-конференцию «В борьбе за Ленинград». Встреча была приурочена к 81-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие организовано Музеем Победы при содействии Ассоциации «Север – дети войны СССР» и активной поддержке Русского дома в Мадриде.

Участников поприветствовал ветеран, житель блокадного Ленинграда Владимир Георгиевич Галактионов, прошедший всю Великую Отечественную войну. От имени руководства Музея Победы и его генерального директора Александра Школьника перед гостями выступил заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

«Непокоренный Ленинград вошел в историю Великой Отечественной и Второй мировой войн как символ стойкости его защитников и жителей, как величайшая трагедия, показатель нацистских преступлений против человечности. И задача этой конференции — подчеркнуть значимость сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории, укрепить международные научные и культурные связи», — отметил Федор Смуглин.

Мероприятие прошло на площадке Музея Победы в онлайн-формате. Спикерами конференции стали представители образовательных учреждений: Мадридского университета «Комплутенсе» (Испания), Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины (Республика Беларусь), Университета Деусто (Испания), различных общественных организаций: Киргизского общества блокадников Ленинграда, Израильского объединения защитников и жителей блокадного Ленинграда и другие. Спикеры выступили с докладами, посвященными роли Красной армии в защите и освобождении Ленинграда, вкладу иностранных добровольцев в снятии фашистской блокады. Так, например, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы доктор экономических наук, кандидат исторических наук Валерий Куличков рассказал о Балтийском флоте в годы блокады, официальный переводчик испанской королевской семьи и МИД Испании Мария Санчес Пуиг представила доклад «Испанцы — участники Великой Отечественной войны в цифрах», управляющий делами информационного агентства России ТАСС — Северо-Запад Станислав Вязьменский презентовал проект информационного агентства России ТАСС по увековечению памяти испанцев — защитников Ленинграда.

К конференции подключилось более 100 человек: историки, ученые, журналисты из различных регионов России, представители музеев – участников Международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, программы «Школьный музей Победы»: педагоги, руководители музеев, школьники и студенты. Онлайн-участниками встречи также стали представители международного сообщества — зарубежные партнеры и сотрудники представительств Россотрудничества (Русских домов) в Испании, Франции, Венгрии, Ливане, Индии, Афганистане, Таиланде, Монголии, Республике Беларусь, Молдавской Республике и др. Всего конференция объединила 15 стран.

«Международная онлайн-конференция стала первой в юбилейном году. Прошедшее мероприятие доказало востребованность такого научного взаимодействия и интерес к нему у российской и зарубежной общественности. В год 80-летия Победы музей продолжит проводить подобные встречи», — отметили в Музее Победы.

Предыдущая статья
ЭЙС: настоящий рок, полный загадок
Следующая статья
«Сейчастье»: новая песня АRT!ШОК заняла 20 место в чарте Bandlink

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru