В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой

В Москве открыли вокально-творческий кабинет прославленной оперной певицы Антонины Неждановой. Кабинет восстановили по инициативе Музея музыки и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

После торжественного открытия это пространство превратится в музыкальную мастерскую, где будут проводить камерные концерты и творческие занятия. Все желающие смогут посещать мероприятия бесплатно, после онлайн-регистрации. Музей-квартира Неждановой находится в Брюсовом переулке, д. 7, в Доме артистов Большого театра. Здесь певица жила со своим мужем, главным дирижером Большого театра Николаем Головановым.

После смерти Антонины Неждановой в 1952 году благодаря усилиям Николая Голованова в ее квартире был создан вокально-творческий кабинет. Здесь регулярно проходили творческие вечера, а с 1965 года — съемки популярной передачи Центрального телевидения «На улице Неждановой» с участием известных артистов советских театров. Впоследствии кабинет был утрачен.

В 2024 году правительство Москвы объявило о старте проекта капитального ремонта и реставрации Дома артистов Большого театра. В том же году благодаря инициативе председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и при поддержке Российского национального музея музыки началось воссоздание вокально-творческого кабинета. В мае 2024-го была организована выставка-концерт «Антонина Нежданова. Наследие». Там впервые представили артефакты, которые теперь составляют основу коллекции вокально-творческого кабинета: фотографии Неждановой и Голованова, пластинки с записями, афиши оперных спектаклей, личные вещи певицы.

В вокально- творческом кабинете Неждановой посетители могут увидеть много вещей, связанных с жизнью и творчеством певицы. В числе экспонатов лавровый венок заслуженной артистке от братьев Бахрушиных, пробная пластинка с колыбельной из оперы «Садко» Римского-Корсакова, фарфоровые тарелки, посвященные постановкам «Севильского цирюльника» Дж. Россини в Большом театре, а также приглашения на гастроли.

«Мы обещали, что обязательно откроем вокально-творческий кабинет, собрали много памятных вещей которые сопровождали Антонину Васильевну. Все здесь связано с этим домом, или с ее учениками. Важно, чтобы кабинет заработал как творческий, давал молодежи большую поддержку и дорогу в жизнь, помогал устраивать карьеру», — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Проект капитального ремонта и реставрации Дома артистов Большого театра правительство Москвы запустило в 2024 году.

«Спасибо правительству Москвы и Сергею Семёновичу, что проведена такая огромная работа — дом ожил, теперь здесь новая жизнь. Люди преклонного возраста, среднего возраста и молодёжь могут теперь наслаждаться этим творением академика Щусева», — сказал Игорь Шувалов.

Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов в свою очередь выразил благодарность Игорю Шувалову, «человеку, который совершенно с неподдельным интересом и с настоящим энтузиазмом делал все для того, чтобы такой новый объект появился в Москве».

«Российский национальный музей музыки принимал и продолжает принимать участие во всех инициативах, связанных и с созданием, и с тем, как это пространство будет работать. Но для нас очень важно, что произошло историческое воссоздание двух квартир — выдающегося русского дирижера Николая Голованова и выдающейся русской певицы Антонины Неждановой. Это большое событие, и я уверен, что оно будет оценено повсеместно и достойно», — отметил Михаил Брызгалов.

Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ