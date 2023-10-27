Удивительно, но фонк настолько набрал обороты, что его слушает чуть ли не каждый третий. И яркий представитель этого жанра ZAUR ZLOY выпускает свою новую композицию под названием «Street Phonk».

Трек обработан качественно звучит атмосферно круто вполне возможно стать новым хитом и набрать миллионов прослушиваний в стриминговых сервисах обложка для релиза дело рук самого артиста.

ZAUR ZLOY - независимый исполнитель в жанре «фонк» (phonk). Каждый его новый релиз набирает несколько тысяч прослушиваний платформах музыкальных сервисов. Своим творчеством артист делится и в своём сообществе ВКонтакте.

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