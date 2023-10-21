Знаменитый шлягер «Императрица» (слова и музыка – Игоря Николаева) зазвучал по-новому в исполнении Люси Чеботиной: клип на легендарный трек в современном прочтении переносит зрителей в атмосферу XVIII века.

Песня «Императрица» вдохновлена новым художественно-документальным фильмом «Газпром-Медиа Холдинга» «Императрицы», снятым по заказу и при поддержке ПАО «Газпром» производства кинокомпании 1-2-3 Production, а также при поддержке телеканала НТВ. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Фильм расскажет об уникальном периоде в истории нашей страны, когда практически вся власть сосредоточилась в руках женщин, первых императриц Российской империи: Екатерины I (Ксения Утехина), Анны Иоанновны (Анна Уколова) и главной героини фильма – Елизаветы Петровны, роль которой исполнила Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд, исполнившая роль Елизаветы Петровны:

«Идея клипа родилась прямо на съемочной площадке во время сцены бала. Родилась из шутки и большого желания нас, как создателей, чтобы молодежь пришла в кинотеатры и посмотрела хороший настоящий исторический фильм. Пошутили и забыли. И каким же приятным удивлением для меня стало через пару дней продуманная продюсерской командой история – снимать клип и пригласить прекрасную Люсю Чеботину, которая исполнила песню «Императрица». Сразу стало понятно, что всем важна судьба фильма, в том числе и это абсолютно «хулиганское» промо, созданное мегапрофессионалами!».

Съемки клипа стали интересным челленджем для команды: в коротком ролике нужно было передать всю масштабность грядущего фильма, а также найти баланс между историческими событиями и современными реалиями. По сюжету Люсе Чеботиной и Елизавете Петровне удается вместе побывать в нашем времени, а также переместиться назад в XVIII век.

Люся Чеботина, исполнительница песни:

«Скоро на большие экраны выйдет шикарный исторический фильм «Императрицы», где роль Елизаветы I исполнила Юлия Пересильд. И мы решили выпустить такой же шикарный трек, как фильм и актриса: взять легендарную песню «Императрица» и записать её в новом современном звучании».

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