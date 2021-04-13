Заурбек БАБАТОВ: «Я всегда нахожусь в творческом процессе»

Заурбек Бабатов успешно занимается продюсированием уже много лет и в шоу-бизнесе этого талантливого человека знают многие. Основатель продюсерского центра «BZB» и генеральный продюсер Московского музыкального лейбла «Media Land» смог добиться всего того, о чем мечтал практически с самого детства. О своем пути к успеху Заурбек Бабатов расскажет сам.
– Заурбек, на сегодняшний день вы успешный продюсер, который и сам может давать советы молодым. А кто для вас был, скажем так, учителем или наставником? Кто помогал и вдохновлял в самом начале пути?
– Для меня главным моим первым учителем и наставником стал Юрий Айзеншпис. Помню, когда только он начинал работу с Димой Биланом и прилетел в мой родной город, в Махачкалу я пришел на репетицию, где и познакомился с Юрием Шмильевичем. Мы долго с ним общались, я спрашивал у него обо всем, что связано с продюсированием: как правильно работать, как сделать классный проект отличного артиста. Самое удивительное, что этот человек, который был настоящей легендой, настоящим профессионалом своего дела, с удовольствием отвечал мне на все вопросы, давал советы, консультировал, совершенно не жалея для меня своего времени.Я старался выжать максимум из этого общения, впитывал все то, что он мне говорил.
– Потом вы решили попробовать себя в качестве продюсера?
– Да. Общение с Юрием Айзеншписом, его наставления, мое стремление к знаниям, мой интерес к этой деятельности – все это в совокупности повлияло на то, что в 2005 году я заключил свой первый контракт с очень популярным, на тот момент, в Азербайджане и на Кавказе певцом Тельманом. На тот момент мне было всего семнадцать лет и многие меня, юного парня, не воспринимали всерьез. Но я смог доказать, что могу работать в этой сфере. С Тельманом, который на сегодняшний день является Народным артистом РД, мы принимали участие на многих российских конкурсах, выпустили три альбома и дали большое количество сольных концертов.
Позже я понял, что мне еще и интересно заниматься концертной деятельностью и приглашать российских звезд. Благодаря компании «Монолит» в лице Максима Фадеева и Ольги Сергеевой, я смог осуществить и эту свою мечту. Я очень благодарен им за тот опыт и работу с такими артистами как: Иракли, Юлия Савичева, Елена Темникова, Мигель, Елена Терлеева, Алекс Прусов.
– Наверняка, за все эти годы работы был проект, который стал для вас особенным?
– Да, конечно. Самый большой проект и шоу, мне доверил провести король российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров. Тогда я был очень счастлив и горд, за то, что мне доверили это. Я очень благодарен ему, что в моей жизни был такой опыт. Филипп Бедросович настоящий трудяга и профессионал, который в любую минуту может поддержать и сказать, как правильно поступить и не сделать ошибок.
– А как возникла идея создать свой продюсерский центр?
– Продюсерский центр появился, как только я начал работать со своим первым артистом Тельманом. Потом я продолжил эту деятельность, когда занялся продюсированием певицы Лауриты, из которой я сделал тогда настоящую звезду России.
Тогда Лаурита приехала ко мне на отбор конкурс с Кабардино-Балкарии, и мы начали сотрудничество. Ее песни звучали на всех ведущих радио и ТВ России. В те годы мы с ней стали финалистами конкурса Аллы Пугачевой «Фактор‑А» на телеканале Россия, где я познакомился с примадонной, благодаря Филиппу Киркорову. Но, увы, Лаурита не дошла до самого олимпа и наши пути разошлись.
– В каких сферах за эти годы успели себя еще попробовать себя?
– Я проработал директором Государственного Театра Республики Дагестан с 2014 по 2017 годы. Это было замечательное время, когда мне посчастливилось работать с очень дружным и талантливым коллективом, под руководством художественного руководителя, Народного артиста РФ – Айгумова Айгума Эльдаровича.
Занимаюсь общественными делами в качестве депутата муниципального округа города, был помощником депутата Государственной думы РФ, советником председателя законодательного собрания Республики. В скором времени планирую запустить свое шоу на YouTube канале, но пока не буду забегать вперед…
– Никогда не возникало желания кардинально сменить сферу деятельности?
– Кардинально сменить сферу деятельности и заняться чем-то другим – нет. Я всегда нахожусь в творческом процессе, для чего нужен свободный график и режим. Периодически меня зовут работать на телевидение или радио, поступают предложения и на госработу. Но мне пока нравится то, чем я занимаюсь, и я люблю свою работу. Возможно, дополнительно к моей основной деятельности я займусь современным искусством, но это точно будет не сейчас.
– Сейчас больше времени проводите в Москве или Махачкале?
– Больше живу в Москве, так как работы очень много, много артистов, тут работа на лейбле генеральным продюсером, которой нужно уделять очень много времени и энергии. Конечно, не теряю контакт своей родиной и приезжаю к родным и друзьям, без которых я не могу в этой жизни. Люблю свою дорогую семью, земляков, природу горы, море, солнце и наш национальный колорит. Многие мои московские друзья любят приезжать на отдых именно в наш родной и гостеприимный край Дагестан. Так что совмещаю работу в динамике, бешенном движении и большой любви к ней.
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