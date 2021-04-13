Заурбек БАБАТОВ: «Я всегда нахожусь в творческом процессе»

Заур­бек Баба­тов успеш­но зани­ма­ет­ся про­дю­си­ро­ва­ни­ем уже мно­го лет и в шоу-биз­не­се это­го талант­ли­во­го чело­ве­ка зна­ют мно­гие. Осно­ва­тель про­дю­сер­ско­го цен­тра «BZB» и гене­раль­ный про­дю­сер Мос­ков­ско­го музы­каль­но­го лей­б­ла «Media Land» смог добить­ся все­го того, о чем меч­тал прак­ти­че­ски с само­го дет­ства. О сво­ем пути к успе­ху Заур­бек Баба­тов рас­ска­жет сам.

– Заур­бек, на сего­дняш­ний день вы успеш­ный про­дю­сер, кото­рый и сам может давать сове­ты моло­дым. А кто для вас был, ска­жем так, учи­те­лем или настав­ни­ком? Кто помо­гал и вдох­нов­лял в самом нача­ле пути?

– Для меня глав­ным моим пер­вым учи­те­лем и настав­ни­ком стал Юрий Айзен­шпис. Пом­ню, когда толь­ко он начи­нал рабо­ту с Димой Била­ном и при­ле­тел в мой род­ной город, в Махач­ка­лу я при­шел на репе­ти­цию, где и позна­ко­мил­ся с Юри­ем Шми­лье­ви­чем. Мы дол­го с ним обща­лись, я спра­ши­вал у него обо всем, что свя­за­но с про­дю­си­ро­ва­ни­ем: как пра­виль­но рабо­тать, как сде­лать класс­ный про­ект отлич­но­го арти­ста. Самое уди­ви­тель­ное, что этот чело­век, кото­рый был насто­я­щей леген­дой, насто­я­щим про­фес­си­о­на­лом сво­е­го дела, с удо­воль­стви­ем отве­чал мне на все вопро­сы, давал сове­ты, кон­суль­ти­ро­вал, совер­шен­но не жалея для меня сво­е­го времени.Я ста­рал­ся выжать мак­си­мум из это­го обще­ния, впи­ты­вал все то, что он мне говорил.

– Потом вы реши­ли попро­бо­вать себя в каче­стве продюсера?

– Да. Обще­ние с Юри­ем Айзен­шпи­сом, его настав­ле­ния, мое стрем­ле­ние к зна­ни­ям, мой инте­рес к этой дея­тель­но­сти – все это в сово­куп­но­сти повли­я­ло на то, что в 2005 году я заклю­чил свой пер­вый кон­тракт с очень попу­ляр­ным, на тот момент, в Азер­бай­джане и на Кав­ка­зе пев­цом Тель­ма­ном. На тот момент мне было все­го сем­на­дцать лет и мно­гие меня, юно­го пар­ня, не вос­при­ни­ма­ли все­рьез. Но я смог дока­зать, что могу рабо­тать в этой сфе­ре. С Тель­ма­ном, кото­рый на сего­дняш­ний день явля­ет­ся Народ­ным арти­стом РД, мы при­ни­ма­ли уча­стие на мно­гих рос­сий­ских кон­кур­сах, выпу­сти­ли три аль­бо­ма и дали боль­шое коли­че­ство соль­ных концертов.

Поз­же я понял, что мне еще и инте­рес­но зани­мать­ся кон­церт­ной дея­тель­но­стью и при­гла­шать рос­сий­ских звезд. Бла­го­да­ря ком­па­нии «Моно­лит» в лице Мак­си­ма Фаде­е­ва и Оль­ги Сер­ге­е­вой, я смог осу­ще­ствить и эту свою меч­ту. Я очень бла­го­да­рен им за тот опыт и рабо­ту с таки­ми арти­ста­ми как: Ирак­ли, Юлия Сави­че­ва, Еле­на Тем­ни­ко­ва, Мигель, Еле­на Тер­ле­е­ва, Алекс Прусов.

– Навер­ня­ка, за все эти годы рабо­ты был про­ект, кото­рый стал для вас особенным?

– Да, конеч­но. Самый боль­шой про­ект и шоу, мне дове­рил про­ве­сти король рос­сий­ско­го шоу-биз­не­са – Филипп Кир­ко­ров. Тогда я был очень счаст­лив и горд, за то, что мне дове­ри­ли это. Я очень бла­го­да­рен ему, что в моей жиз­ни был такой опыт. Филипп Бед­ро­со­вич насто­я­щий тру­дя­га и про­фес­си­о­нал, кото­рый в любую мину­ту может под­дер­жать и ска­зать, как пра­виль­но посту­пить и не сде­лать ошибок.

– А как воз­ник­ла идея создать свой про­дю­сер­ский центр?

– Про­дю­сер­ский центр появил­ся, как толь­ко я начал рабо­тать со сво­им пер­вым арти­стом Тель­ма­ном. Потом я про­дол­жил эту дея­тель­ность, когда занял­ся про­дю­си­ро­ва­ни­ем певи­цы Лау­ри­ты, из кото­рой я сде­лал тогда насто­я­щую звез­ду России.

Тогда Лау­ри­та при­е­ха­ла ко мне на отбор кон­курс с Кабар­ди­но-Бал­ка­рии, и мы нача­ли сотруд­ни­че­ство. Ее пес­ни зву­ча­ли на всех веду­щих радио и ТВ Рос­сии. В те годы мы с ней ста­ли фина­ли­ста­ми кон­кур­са Аллы Пуга­че­вой «Фактор‑А» на теле­ка­на­ле Рос­сия, где я позна­ко­мил­ся с при­ма­дон­ной, бла­го­да­ря Филип­пу Кир­ко­ро­ву. Но, увы, Лау­ри­та не дошла до само­го олим­па и наши пути разошлись.

– В каких сфе­рах за эти годы успе­ли себя еще попро­бо­вать себя?

– Я про­ра­бо­тал дирек­то­ром Госу­дар­ствен­но­го Теат­ра Рес­пуб­ли­ки Даге­стан с 2014 по 2017 годы. Это было заме­ча­тель­ное вре­мя, когда мне посчаст­ли­ви­лось рабо­тать с очень друж­ным и талант­ли­вым кол­лек­ти­вом, под руко­вод­ством худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля, Народ­но­го арти­ста РФ – Айгу­мо­ва Айгу­ма Эльдаровича.

Зани­ма­юсь обще­ствен­ны­ми дела­ми в каче­стве депу­та­та муни­ци­паль­но­го окру­га горо­да, был помощ­ни­ком депу­та­та Госу­дар­ствен­ной думы РФ, совет­ни­ком пред­се­да­те­ля зако­но­да­тель­но­го собра­ния Рес­пуб­ли­ки. В ско­ром вре­ме­ни пла­ни­рую запу­стить свое шоу на YouTube кана­ле, но пока не буду забе­гать вперед…

– Нико­гда не воз­ни­ка­ло жела­ния кар­ди­наль­но сме­нить сфе­ру деятельности?

– Кар­ди­наль­но сме­нить сфе­ру дея­тель­но­сти и занять­ся чем-то дру­гим – нет. Я все­гда нахо­жусь в твор­че­ском про­цес­се, для чего нужен сво­бод­ный гра­фик и режим. Пери­о­ди­че­ски меня зовут рабо­тать на теле­ви­де­ние или радио, посту­па­ют пред­ло­же­ния и на госра­бо­ту. Но мне пока нра­вит­ся то, чем я зани­ма­юсь, и я люб­лю свою рабо­ту. Воз­мож­но, допол­ни­тель­но к моей основ­ной дея­тель­но­сти я зай­мусь совре­мен­ным искус­ством, но это точ­но будет не сейчас.

– Сей­час боль­ше вре­ме­ни про­во­ди­те в Москве или Махачкале?

– Боль­ше живу в Москве, так как рабо­ты очень мно­го, мно­го арти­стов, тут рабо­та на лей­б­ле гене­раль­ным про­дю­се­ром, кото­рой нуж­но уде­лять очень мно­го вре­ме­ни и энер­гии. Конеч­но, не теряю кон­такт сво­ей роди­ной и при­ез­жаю к род­ным и дру­зьям, без кото­рых я не могу в этой жиз­ни. Люб­лю свою доро­гую семью, зем­ля­ков, при­ро­ду горы, море, солн­це и наш наци­о­наль­ный коло­рит. Мно­гие мои мос­ков­ские дру­зья любят при­ез­жать на отдых имен­но в наш род­ной и госте­при­им­ный край Даге­стан. Так что сов­ме­щаю рабо­ту в дина­ми­ке, бешен­ном дви­же­нии и боль­шой люб­ви к ней.

Фото из лич­но­го архива

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