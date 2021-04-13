ЗАРИНА ЕВА: «Для меня актёрство – это молитва»

Зари­на Ева – выпуск­ни­ца Шко­лы Дра­мы Гер­ма­на Сида­ко­ва. Сня­лась в двух рос­сий­ских кино­про­ек­тах «Вре­мен­ные труд­но­сти» режис­се­ра Миха­и­ла Рас­ход­ни­ко­ва, и «Вра­тарь галак­ти­ки» режис­се­ра Джа­ни­ка Фай­зи­е­ва. Одна из ярких начи­на­ю­щих актрис сво­е­го вре­ме­ни. Сей­час она гото­вит­ся к съём­кам сра­зу в несколь­ких кар­ти­нах. Зари­на поде­ли­лась с чита­те­ля­ми, как она любит про­во­дить сво­бод­ное вре­мя, рас­ска­за­ла о про­фес­сии актера.

– Как вы люби­те про­во­дить сво­бод­ное время?

– В сво­бод­ное вре­мя я пред­по­чи­таю зани­мать­ся духов­ным само­раз­ви­ти­ем. Осо­бое удо­воль­ствие мне достав­ля­ют заня­тия спор­том и меди­та­ци­ей. Я люб­лю сво­бод­ный бег на при­ро­де. Во вре­мя бега мне при­хо­дят самые важ­ные инсай­ты, а так­же это помо­га­ет скон­цен­три­ро­вать­ся на соб­ствен­ных мыс­лях. Все это заря­жа­ет меня энер­ги­ей и позитивом.

– Ваша рабо­та для вас люби­мое заня­тие или тру­до­вые обязанности?

– Я целе­на­прав­лен­но шла несколь­ко лет к актер­ской дея­тель­но­сти. Сего­дня ‚я полу­чаю огром­ное удо­воль­ствие от сво­ей рабо­ты, но одно­вре­мен­но, это и боль­шой труд, кото­рый при­но­сит мне радость.

– Вспом­ни­те самую необыч­ную фото­съем­ку, чем она вам запомнилась?

– Недав­но, у меня была фото­сес­сия с лоша­дью. Это необык­но­вен­но умное живот­ное пози­ро­ва­ло, как насто­я­щая модель. Рабо­тать с ней было лег­ко и при­ят­но. Она чув­ство­ва­ла меня и пони­ма­ла, что от неё хотят. Но, в какой-то момент, лошадь уви­де­ла, что дру­гих лоша­дей с пло­щад­ки уво­дят в конюш­ню на отдых, и тут ее послу­ша­ние и пони­ма­ние про­па­ло. Она нача­ла каприз­ни­чать и пока­зы­вать всем видом, что тоже хочет домой, в загон. При­шлось закон­чить съемку.

– С кем хоте­ли бы снять­ся в одной картине?

– Моя меч­та ока­зать на одной съё­моч­ной пло­щад­ке с Мерил Стрип и Джон­ни Деппом.

– Каких актрис счи­та­е­те необы­чай­но талантливыми?

– Есть несколь­ко актрис, кото­рые все­гда будут меня вдох­нов­лять и являть­ся при­ме­ром для под­ра­жа­ния – Мерил Стрип, Одри Хеп­бёрн, Фаи­на Раневская.

– Гово­рят, что луч­шая роль — близ­кая по духу и харак­те­ру. Какие роли дают­ся вам луч­ше всех?

– Ранее я счи­та­ла, что мое амплуа – дра­ма­ти­че­ские роли. Но на уро­ках NYFA я неожи­дан­но для себя откры­ла, что коме­дий­ные роли мне близ­ки по духу и уда­ют­ся. Так­же думаю, что смог­ла бы сыг­рать и гла­мур­ную, лег­ко­мыс­лен­ную особу.

– Было жела­ние сме­нить сфе­ру деятельности?

– Нет. Ино­гда может что-то не полу­чать­ся, но это толь­ко под­тал­ки­ва­ет меня ана­ли­зи­ро­вать свои дей­ствия и самосовершенствоваться.

– Что для вас актёрство?

– Для меня актёр­ство – это молит­ва. Я чув­ствую в этом что-то очень лич­ное, интим­ное, это раз­го­вор с Богом. В актер­стве я рас­кры­ва­юсь с дру­гой сто­ро­ны, кото­рую я скры­ваю от внеш­не­го мира и даже от самой себя.

– Что для вас глав­ное в кино?

– Я счи­таю, что нуж­но с умом под­хо­дить к выбо­ру филь­мов. Обя­за­тель­но про­смат­ри­вать кар­ти­ны, кото­рые при­зна­ны миро­вы­ми шедев­ра­ми. Как гово­ри­ла Фаи­на Ранев­ская: «Пло­хое кино-это всё рав­но, что плю­нуть в веч­ность». При­ви­вать хоро­ший вкус, по сове­там моих настав­ни­ков, помо­га­ет немое кино, кар­ти­ны с Чар­ли Чап­ли­ном и Бастер Кито­ном. Так­же сто­ит обра­тить вни­ма­ние, на эпо­ху «talkies» когда у актё­ров «появил­ся голос».

Бесе­до­ва­ла Татья­на КОМОВА,

Фото из лич­но­го архи­ва актрисы

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