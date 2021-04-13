ЗАРИНА ЕВА: «Для меня актёрство – это молитва»

Зарина Ева – выпускница Школы Драмы Германа Сидакова. Снялась в двух российских кинопроектах «Временные трудности» режиссера Михаила Расходникова, и «Вратарь галактики» режиссера Джаника Файзиева. Одна из ярких начинающих актрис своего времени. Сейчас она готовится к съёмкам сразу в нескольких картинах. Зарина поделилась с читателями, как она любит проводить свободное время, рассказала о профессии актера.
– Как вы любите проводить свободное время?
– В свободное время я предпочитаю заниматься духовным саморазвитием. Особое удовольствие мне доставляют занятия спортом и медитацией. Я люблю свободный бег на природе. Во время бега мне приходят самые важные инсайты, а также это помогает сконцентрироваться на собственных мыслях. Все это заряжает меня энергией и позитивом.
– Ваша работа для вас любимое занятие или трудовые обязанности?
– Я целенаправленно шла несколько лет к актерской деятельности. Сегодня ‚я получаю огромное удовольствие от своей работы, но одновременно, это и большой труд, который приносит мне радость.
– Вспомните самую необычную фотосъемку, чем она вам запомнилась?
– Недавно, у меня была фотосессия с лошадью. Это необыкновенно умное животное позировало, как настоящая модель. Работать с ней было легко и приятно. Она чувствовала меня и понимала, что от неё хотят. Но, в какой-то момент, лошадь увидела, что других лошадей с площадки уводят в конюшню на отдых, и тут ее послушание и понимание пропало. Она начала капризничать и показывать всем видом, что тоже хочет домой, в загон. Пришлось закончить съемку.
– С кем хотели бы сняться в одной картине?
– Моя мечта оказать на одной съёмочной площадке с Мерил Стрип и Джонни Деппом.
– Каких актрис считаете необычайно талантливыми?
– Есть несколько актрис, которые всегда будут меня вдохновлять и являться примером для подражания – Мерил Стрип, Одри Хепбёрн, Фаина Раневская.
– Говорят, что лучшая роль — близкая по духу и характеру. Какие роли даются вам лучше всех?
– Ранее я считала, что мое амплуа – драматические роли. Но на уроках NYFA я неожиданно для себя открыла, что комедийные роли мне близки по духу и удаются. Также думаю, что смогла бы сыграть и гламурную, легкомысленную особу.
– Было желание сменить сферу деятельности?
– Нет. Иногда может что-то не получаться, но это только подталкивает меня анализировать свои действия и самосовершенствоваться.
– Что для вас актёрство?
– Для меня актёрство – это молитва. Я чувствую в этом что-то очень личное, интимное, это разговор с Богом. В актерстве я раскрываюсь с другой стороны, которую я скрываю от внешнего мира и даже от самой себя.
– Что для вас главное в кино?
– Я считаю, что нужно с умом подходить к выбору фильмов. Обязательно просматривать картины, которые признаны мировыми шедеврами. Как говорила Фаина Раневская: «Плохое кино-это всё равно, что плюнуть в вечность». Прививать хороший вкус, по советам моих наставников, помогает немое кино, картины с Чарли Чаплином и Бастер Китоном. Также стоит обратить внимание, на эпоху «talkies» когда у актёров «появился голос».
Беседовала Татьяна КОМОВА,
Фото из личного архива актрисы