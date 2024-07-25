Мария Михалкова-Кончаловская ищет пропавшую сестру в детективном триллере

В Москве стартовали съемки детективного триллера «Маски» с Марией Михалковой-Кончаловской и Давидом Колчиным в главных ролях. Режиссером четырехсерийного проекта ТВ-3 выступает Екатерина Двигубская.

По сюжету семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду – под подозрением каждый.

Мария Михалкова-Кончаловская, исполнительница главной роли:

«Я стараюсь всегда играть то, что чувствовала бы на месте героини, добавляя к моей личности ее особенности. Ольга – во многом продукт воспитания ее мужа. Михаил взял над ней опекунство, позаботился, чтобы ее не забрали в детский дом, когда пропала сестра. Внешне Оля выглядит как элегантная молодая девушка, но внутри возникает максимальный диссонанс с этим образом – она маленькая девочка, облаченная в видение ее взрослого мужа.

Когда мы обсуждали образ героини, я сказала: «Постойте, надо добавить что-то нервное!». Потому что она находятся в созависимых отношениях.

Для моей героини это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор — остается за кадром. По атмосфере «Маски» напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в «Убийстве священного оленя» персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они».

Давид Колчин, исполнитель главной роли:

«Михаил – паук. Это была первая мысль, возникшая у меня после прочтения сценария. Он сплел большую сеть, а Оля и все остальные в нее попали совершенно добровольно. По профессии Миша гейм-дизайнер и генеральный директор своей компании, он игрок в широком смысле слова. Мы все адвокаты своей роли. И я точно знаю, что Миша любит Олю и действительно хочет ее спасти. Зритель сам рассудит, насколько правильны его методы. У нас вообще очень неоднозначная история, и мне это очень нравится. Ее можно пересматривать, и каждый раз она будет раскрываться по-новому.

На площадке мы с Машей и Екатериной прилагаем все усилия, чтобы сделать нашу связь героев глубже и интереснее. Потому что нужно играть любовь, когда вы только познакомились в жизни, а по сценарию уже много лет вместе. Мы направляем друг в друга огромное количество энергии, чтобы на экране было ощущение, что мы пара».

Образ Вики воплотит Софья Володчинская, а ее друзей сыграют Юлия Джулай, Артем Цуканов, Александр Федоров и Евгения Ивашова.

Софья Володчинская, актриса:

«Моя героиня – главная загадка этой истории, весь саспенс будет держаться в ее хрупких женских руках. Каждый из героев «Масок» замкнут на себе. Они не могут вылезти своих мирков, освободиться от страхов и по-настоящему увидеть друг друга. Для меня этот сюжет – как микс «Достать ножи» и «Антихриста»! Здесь и яркий детективный элемент, и русская хтонь, в которой все существуют».