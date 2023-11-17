Завершились съёмки перевоспитательной комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Михаилом Пореченковым

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media завершили съемки второго сезона сериала «Исправление и наказание». Первый сезон перевоспитательной комедии стал абсолютным хитом телеэфира и одним из самых обсуждаемых проектов года. В продолжении истории зрителей ждут новые герои, которые существенно повлияют на отношения Алёны Неверовой и семейки Верхоланцевых.

Во новом сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит её на «темную сторону». А с появлением нового начальника колонии (Михаил Пореченков) её вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой тернистый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову, а поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдёт неожиданный вариант вновь встать на ноги.

Напомним, что в первом сезоне зрители познакомились с семьёй Верхоланцевых: циничными и расчётливыми людьми, готовыми на всё ради денег. После внезапной смерти главы семейства и ареста его счетов они отправились к его дочери от первого брака Алёне Неверовой с мечтами забрать у неё код от счёта с 50 миллионами долларов. Но жажда лёгких денег в итоге довела Верхоланцевых до греха, и все они оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.

Съемки второго сезона стартовали в середине августа и прошли в Москве и Балашихе. Его режиссером стал Эдуард Парри. К своим ролям вернулись: Анна Михалкова, Татьяна Лютаева, Наталья Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев, Андрей Пынзару и другие. Помимо Михаила Пореченкова, каст нового сезона пополнили Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Юлия Гришаева и другие.

«Я рад присоединиться ко второму сезону сериала «Исправление и наказание». Это классный проект, который я с удовольствием смотрел как зритель. Здесь собран очень серьёзный каст, здорово быть его частью. С Анной Михалковой мы уже не раз работали вместе, она большой профессионал, которым я восхищаюсь. А вот мой герой – новый начальник колонии – не особо в восторге от Алёны Неверовой, так что им ещё только предстоит сработаться. Для них это будет непросто, но наблюдать за этим со стороны будет очень весело, это я вам гарантирую», – говорит актёр Михаил Пореченков.