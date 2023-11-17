Сериал «Настоящий» в лидерах телепросмотров

Две недели новый проект Пятого «Настоящий» занимает первые позиции в федеральном эфире. Два воскресения подряд показ премьерных серий детектива обеспечивает каналу третье место с долей 7,5% в базовой аудитории «Все 18+». Главную роль в сериале исполнил Егор Пазенко.

Главный герой детектива – настоятель провинциального храма отец Александр. За его плечами боевое прошлое в горячих точках, гибель товарищей, тяжелое ранение, долгое лечение. В больнице он понимает, что помогать людям можно не только с оружием в руках.

Егор Пазенко, исполнитель главной роли в сериале «Настоящий»:

- Ради серьезной цели мой персонаж готов жертвовать собой. Ему приходится заступаться за слабых не только духовно, но и физически, но это всегда оправданно. Я даже консультировался с монахом по этому поводу. Меня интересовал вопрос, может ли священник применять силу по отношению к нехорошим людям. Ответ был очень интересный. С одной стороны – нет. Но с другой стороны, если на твоих глазах обижают женщину или ребенка, ты обязан заступиться.

Всего в проект вошло 32 эпизода.