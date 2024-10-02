Завершился Пятый благотворительный фестиваль «Союзмультфильм»

27 сентября 2024 года в городе Пестово завершился Пятый ежегодный фестиваль мультконцертов, организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Благотворительные концерты прошли в 10 городах России, включая Великий Новгород, Курск, Иркутск, Москву, Владивосток, Грозный, Боровичи, Старую Руссу и Нижний Новгород.

В этом году мультконцерты посетили более восьми тысяч юных зрителей и их родителей – семьи военнослужащих и мобилизованных граждан (участников специальной военной операции). Юные зрители и их родители получили возможность встретиться с любимыми героями классических мультфильмов, таких как «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация» и др. Музыкальные произведения Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова, Владимира Шаинского и других известных композиторов были исполнены симфоническими оркестрами, солистами и детскими хорами.

Фестиваль продолжает важную миссию по популяризации российской классической музыки, литературы, а также отечественной классики кинематографа. Концерты не только знакомят молодое поколение с богатым культурным наследием страны, но и пробуждают у них интерес и любовь к классической и симфонической музыке.