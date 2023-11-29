В Новороссийске завершились съёмки сериала «Бим-3», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. Третий сезон проекта режиссёра Павла Дроздова о капитане полиции Климове, компаньоном которого во всех передрягах является пёс по кличке Бим. В главных ролях – Денис Никифоров и ландсир Форвард.

В новом сезоне отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. В Феодосии же провели укрупнение, и теперь эту территорию контролирует керченское отделение. Климова (Денис Никифоров) и его коллег ждёт удобное рабочее пространство в большом и светлом помещении, хорошие квартиры. Однако герои не перестают ностальгировать по привычным местам.

Капитан Климов и его напарник пёс Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате (Надя Славецкая). Она же надеется, что Макар начнёт воспринимать её не только как друга. Лёха (Андрей Багиров) страдает из-за разлуки с Ингой (Наталия Печерская), и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить головорезов

Денис Никифоров, исполнитель главной роли:

«Мой герой переезд в другой город воспринял оптимистично – город больше, возможности тоже больше. Группа тоже освоилась быстро. По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняло задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, всё гораздо проще, а здесь – собаки разные, характеры разные. В плане же актёрских задач он большой молодец – ничего не забыл. Первое время многие жители и гости Новороссийска просили сделать памятные фото с Фунтиком и со мной, но на сменах мы отвлекаться не можем, поэтому приходилось отказывать. Если в Феодосии нас знали как родных, то здесь мы стали гвоздём курортного сезона».

Исполнитель роли Бима Фунтик – он же Форвард – очень любит сниматься в кино: пёс с года в профессии, а сейчас ему уже пять лет. Актёр он востребованный. Почти всё время проводит на съёмочных площадках, и очень тоскует, когда не снимается. На съёмках же Фунтик отметил свой пятый день рождения – группа сделала ему торт из его любимых лакомств.

Павел Дроздов, режиссёр-постановщик:

«Одной из «фишек» нового сезона будет то, что мы подробнее расскажем о наших главных героях в обычной жизни. Откроем семейные тайны, покажем изменения в личной жизни – кого и какие – увидите в самом сериале. Новый город не даст нашим героям сидеть без дела в отделении. Проблемы будут решаться, а преступления – раскрываться, и всё не без участия Бима. Мне вообще кажется, что Бим – самый опытный, самый продуктивный работник отделения, полноправный член команды. Это уже взрослый состоявшийся актёр, который не просто делает многие трюки и игровые сцены с первого дубля, но и повторяет их в дублях один в один. Работать с ним – одно удовольствие».

Фото – PR «Киностудия КИТ»