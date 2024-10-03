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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Уральский ювелир Виктор Моисейкин вошел в топ-15 дизайнерских брендов мира на международной выставке в Гонконге

editor
By editor
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Victor Moiseikin - ювелир

Ювелир, художник и изобретатель из Екатеринбурга Виктор Моисейкин показал в столице Гонконга на профессиональной выставке Jewellery & Gem World Hong Kong коллекции украшений «Русский бал», «Музыка цвета», «Вальсирующая с ветром сакура» и пасхальное яйцо в стиле Фаберже из направления «Искусство дарить». Дизайн украшений воплощает новую философию бренда «Вальсируй свою жизнь».

Коллекции были представлены в павильоне Design Arena среди 15 выдающихся брендов мира. «Участие в этой экспозиции – конкурсное, на 15 мест претендовали более 2500 ювелиров из 130 стран», — рассказал Виктор Моисейкин.

«Вальсирующая с ветром Сакура»

Вальсирующая-с-ветром-сакура_кольцо

Вальсирующая-с-ветром-сакура_серьги

Это завершающая линия из концептуальной коллекции «Вальсирующая с ветром», дизайн которой посвящен чувственному великолепию природы Японии во время цветения сакуры. В первой линии, представленной в прошлом году, минималистичные украшения в форме цветов с пятью лепестками в светло-розовой палитре из сапфиров и шпинели махенге с розовым жемчугом Акойя воплощали молодость и начало цветения сакуры, когда соцветия еще едва открыты и медленно распускаются в весенних лучах солнца.

Тема подчеркнуто женственных и элегантных украшений «Вальсирующая с ветром Сакура» — чарующая красота зрелости. Сакура здесь в полном цвету, яркая и привлекательная, вызывающая восхищение. Объемные лепестки цветов напоминают нежное кружево. Особенность дизайна коллекции — в насыщенной цветом палитре драгоценных камней и инновационной технологии закрепки «Вальсирующее сияние», придающей объем и позволяющей камням играть даже при минимальном освещении.

«Музыка цвета»

Музыка-цвета-Ми-мажор

В этой коллекции подвесок ювелир исследует феномен синестезии, когда окружающие явления в восприятии человека окрашиваются в разные цвета. И приглашает ценителей ювелирного искусства в эмоциональное иммерсивное путешествие, погружение в цветовую палитру драгоценных камней в украшениях, воплощающих изысканное звучание музыкальных произведений.

В настоящее время коллекция включает подвеску с центральным аквамарином, синими и розовыми сапфирами «До мажор», вдохновленную «Свадебным маршем» Мендельсона; подвеску с центральным бирманским рубином, зелеными изумрудами, синими и розовыми сапфирами «Ре мажор», вдохновленную «Музыкой для королевского фейерверка» Генделя; подвеску с центральным колумбийским изумрудом, синими и зелеными сапфирами «Ми мажор», вдохновленную музыкальными пьесами Баха; подвеску с центральным синим шри-ланкийским сапфиром, синими и зелеными сапфирами и турмалинами «Соль мажор», вдохновленную «Маленькой ночной серенадой» Моцарта. Все украшения выполнены из белого золота 750 пробы с природными драгоценными камнями наилучших характеристик.

«Русский бал»

Русский-бал

Русский-бал

Русский-бал

Обновленная версия знаковой коллекции «Цветной бал», посвященной музыкальным композициям Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». Главный мотив новой линии объемных и невесомых коктейльных колец с эффектными турмалинами параиба «Русский бал» — костюмированные императорские балы XIX века. Выбор параиба насыщенно-голубого цвета отражает визуальную эстетику знаменитых балов. Традиционно они начинались в зимний «снежный» сезон, накануне Рождества. Украшения выполнены из белого золота 750 пробы.

«Искусство дарить»

Одно из творческих направлений бренда, новый взгляд на искусство дарить подарки. Вдохновляющая тема – историческая культура дипломатических даров. «Широта русской души ярко выражена в умении благодарить – дарить, чтобы выразить свое доброе отношение. И принимать подарки в знак взаимной признательности. Нам свойственны широкие жесты, желание удивить, чтобы было красиво и от души», — рассказывает Виктор Моисейкин.

Пасхальное-яйцо

Самый распространенный подарок от Moiseikin — коллекционные пасхальные яйца в стиле Фаберже. На выставке состоялась премьера новой композиции – из уральского малахита с фиолетовыми аметистами. Этот изысканный арт-объект может служить шкатулкой для украшений, предметом декора интерьера и даже футляром для кольца, если вы захотите удивить близкого человека

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