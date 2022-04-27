Завершился «Студенческий Пасхальный фестиваль – 2022»

24 апреля 2022 года, в храме Спиридона Тримифунтского в Филях прошел Студенческий Пасхальный фестиваль. Инициатором праздничного события выступил Институт современного искусства. В фестивале приняли участие вузы-члены консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций «Новая площадь» и консорциума по патриотической и военно-мемориальной воспитательной работе среди молодежи «Память сильнее оружия». Ректоры и проректоры вузов – ИСИ, МЮИ, ММА, РОСНОУ, МФЮА, МСПИ – посетили пасхальный молебен о мире и благе, который провёл настоятель храма, кандидат богословия, протоиерей Илья Кочуров.

После молебна каждый гость фестиваля стал участников духовно-патриотического концерта из вокальных, хореографических и театрализованных выступлений, организованного студентами вузов — членов консорциумов и воспитанниками детского православного клуба «Эллада». Программа концерта отличалась весенним и праздничным настроением, которое передалось от артистов всем зрителям.

Приветственное слово на открытии концерта произнес народный артист России, лауреат Государственной премии РФ и депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Дмитрий Певцов.

Во время праздника все прихожане, от мала до велика, смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пасхальных яиц, эстампов, шаров, украшению имбирных пряников, и даже обучились азам колокольного звона. Но любое народное гулянье, коим и стала Пасха в этом году, невозможно без хороводов и народных игр! Студенты Института современного искусства организовали несколько площадок с активными развлечениями, чтобы каждый, вне зависимости от возраста, нашел себе занятие по душе.

Гулянья и мастер-классы уже стали традицией Студенческого Пасхального фестиваля, но каждый год фестиваль обретает что-то новое, удивляя своих гостей.

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