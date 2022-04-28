Заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Ю.Н. Мерзликина МГИК была удостоена звания академика РАХ

В Российской академии художеств состоялась Церемония присуждения звания академика РАХ. Процедура награждения прошла под руководством президента Зураба Константиновича Церетели.

На заседании президиума Российской академии художеств почетные регалии были присуждены заведующей кафедрой дизайна и декоративно- прикладного искусства МГИК. Юлия Николаевна Мерзликина была удостоена звания академика Российской академии художеств VII степени за выдающиеся заслуги в области декоративного искусства. Ю.Н.Мерзликина- один из ведущих художников стекла в России, ее работы входят в собрание Государственного Эрмитажа, Московского музея современного искусства, Всероссийского музея декоративного и прикладного искусства, а также музеев и галерей Европы: Чехии, Словакии, Франции.

«Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства является одной из самых динамично развивающихся в институте. Присвоение заведующей кафедрой, Юлии Николаевне Мерзликиной, звания академика Академии художеств — независимое подтверждение высочайшего профессионального уровня мастеров кафедры», — отметил ректор МГИК Арсений Миронов.

Огромный вклад в искусство — основная мотивирующая составляющая деятельности Ю.Н. Мерзликиной. Именно за упорный труд и любовь к творчеству она была удостоена такого почетного звания, ведь развитие культуры своей страны — это главная цель в жизни каждого деятеля искусства.

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