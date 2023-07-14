Завершился третий сезон международного фестиваля Onlife iDEA Fest

В Интернете подвели итоги третьего сезона фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest. В рамках фестиваля было показано 7 максимально разноплановых спектаклей: моноспектакли и масштабные постановки, спектакли в природных ландшафтах и в виртуальных декорациях, спектакли с живым оркестром и на жестовом языке.
Все трансляции прошли бесплатно для зрителей, а записи спектаклей доступны на youtube-канале фестиваля и в VK.
На церемонии награждения были подведены итоги фестиваля и вручены награды в номинациях:
- «За интересное режиссерское решение» - спектакль «Найти Агату» (Грузия, Молдова, Россия, Сербия).
- «За удачное сочетание мизансцен с природным ландшафтом» - спектакль «Эзоп. Лисица и виноград» (Кипр).
- «За новаторское использование цифрового приема для достижения максимального эмоционального эффекта» - спектакль «Косцы» (Россия).
- «За реалистичность и глубокое проникновение во внутренний мир героя» - Шовги Гусейнов, спектакль «Кроткая» (Азербайджан).
- «За великолепную актерскую игру. Лучшая актриса» - Роза Хайруллина, сыгравшая в спектакле «Бродячая. Бездомная. Дохлая собака» (Россия).
- «За мастерское актерское перевоплощение» - Фатима Режаметова за роль в спектакле «Я люблю и любима» (Узбекистан).
- «За уникальность актерского существования в образе. Лучший актер» - Сергей Родин, инклюзивный спектакль «Пугачев» (Россия). Этот же спектакль получил и приз зрительских симпатий по результатам голосования зрителей фестиваля.
По словам организаторов, фестиваль воплощает на практике идею «искусства без границ» и театра, доступного для всех желающих.
Следующий сезон фестиваля пройдет осенью 2023 года и будет посвящен русской драматургии.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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