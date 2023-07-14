Завершился третий сезон международного фестиваля Onlife iDEA Fest

В Интернете подвели итоги третьего сезона фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest. В рамках фестиваля было показано 7 максимально разноплановых спектаклей: моноспектакли и масштабные постановки, спектакли в природных ландшафтах и в виртуальных декорациях, спектакли с живым оркестром и на жестовом языке.

Все трансляции прошли бесплатно для зрителей, а записи спектаклей доступны на youtube-канале фестиваля и в VK.

На церемонии награждения были подведены итоги фестиваля и вручены награды в номинациях:

«За интересное режиссерское решение» - спектакль «Найти Агату» (Грузия, Молдова, Россия, Сербия).

«За удачное сочетание мизансцен с природным ландшафтом» - спектакль «Эзоп. Лисица и виноград» (Кипр).

«За новаторское использование цифрового приема для достижения максимального эмоционального эффекта» - спектакль «Косцы» (Россия).

«За реалистичность и глубокое проникновение во внутренний мир героя» - Шовги Гусейнов, спектакль «Кроткая» (Азербайджан).

«За великолепную актерскую игру. Лучшая актриса» - Роза Хайруллина, сыгравшая в спектакле «Бродячая. Бездомная. Дохлая собака» (Россия).

«За мастерское актерское перевоплощение» - Фатима Режаметова за роль в спектакле «Я люблю и любима» (Узбекистан).

«За уникальность актерского существования в образе. Лучший актер» - Сергей Родин, инклюзивный спектакль «Пугачев» (Россия). Этот же спектакль получил и приз зрительских симпатий по результатам голосования зрителей фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль воплощает на практике идею «искусства без границ» и театра, доступного для всех желающих.

Следующий сезон фестиваля пройдет осенью 2023 года и будет посвящен русской драматургии.

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