Служители красоты

Бывает, что деятель искусства заслуживает сравнения даже не со звездой, а с кометой – настолько яркий след он оставил в истории. Девятого декабря театральный салон «Сцена23» предложил своим друзьям и гостям побеседовать о двух «кометах» начала прошлого столетия – Сергее Павловиче Дягилеве и Льве (Леоне) Самойловиче Баксте -с искусствоведом, старшим научным сотрудником ГМИИ им. А.С. Пушкина Еленой Леонидовной Борзовой. Встреча состоялась в Белом зале московского театра «Школа современной пьесы».

Что же объединяет героев вечера помимо родины, языка и эпохи? Оказывается, была у них и общая вселенная под названием «Мир искусства» (литературно-художественный журнал и союз художников, создавших новое направление русской живописи), и общие друзья - единомышленники, каждый из которых достоен отдельного цикла лекций: Александр Бенуа, Евгений Лансере, Дмитрий Философов...

А еще имена Бакста и Дягилева неотделимы от «Русских сезонов» 1908-1914 гг., открывших Европе величие души и искусства России. Костюмы и декорации к балетам «Клеопатра» и «Шехеразада» впечатлили даже взыскательный Париж, где в продаже вскоре появились дамские наряды и аксессуары на восточный манер.

Меняются времена и моды, но «Русские сезоны» продолжают вдохновлять самых талантливых и ярких артистов, в том числе Николая Цискаридзе, исполнившего главную партию в реконструкции «Послеполуденного отдыха фавна». И все-таки, пожалуй, главное, что сближало великого импресарио с великим художником – это любовь к искусству и готовность служить ему. Покидая гостеприимный театр, хочется поблагодарить за эту любовь и Елену Леонидовну Борзову, не сомневаясь, что следующая встреча вновь подарит множество открытий каждому участнику.

Иллюстрациями к лекции стали фотографии оригинальных костюмов и декораций к спектаклям «Русских сезонов», а также видеофрагменты современных реконструкций балетов. Рассказ о последних днях Сергея Дягилева великолепно дополнила музыка из фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции».

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