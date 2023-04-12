«Завирусилась»: выставка Политехнического музея побывала в 23 городах России

Мультимедийная выставка Политехнического музея и холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех «Жизнь с вирусами» завершила масштабный тур по России. Последним из 23 городов, где демонстрировался проект, стал Саратов. С июля 2022 года по апрель 2023-го выставку посетили более 53 тысяч человек.

Выставка «Жизнь с вирусами» была посвящена истории многолетнего сосуществования людей и разных, в том числе очень опасных, вирусов. Она помогала посетителям ответить на вопросы о том, как защититься от угрозы, а также исследовала влияние микроорганизмов на жизнь человечества в разные эпохи. При этом сведения о сложных научных явлениях преподносились простым и понятным языком.

«Тема выставки «Жизнь с вирусами» гораздо шире, чем одна конкретная пандемия. За последний год проект действительно приобрел федеральный масштаб. Но несмотря на то, что он был рассчитан на массовую аудиторию, его отличала научная точность и достоверность. Мы всегда особо подчеркивали, что выставка разработана специалистами Политехнического музея при участии ведущих экспертов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. В том числе она рассказывала о работе отечественных учёных. Десятилетие науки и технологий, объявленное в России, способствует тому, чтобы мы чаще обращали внимание на ту огромную работу, которую проделывают исследователи в нашей стране», — отметил заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.

Проект проходил при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов нашей страны — парка «Россия — моя история». Благодаря обширной географии исторических парков выставку смогли посетить жители 23 городов: Челябинска, Казани, Волгограда, Махачкалы, Перми, Санкт-Петербурга, Сургута, Якутска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Уфы, Новосибирска, Владивостока, Краснодара, Твери, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Пятигорска, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга и Саратова.

Общее число посетителей выставки с июля 2022 года по апрель 2023 года превысило 53 тысячи человек. Наибольшей популярностью «Жизнь с вирусами» пользовалась у жителей Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска и Новосибирска.

«Завершая этот крупный выставочный проект, мы хотим выразить благодарность не только Политехническому музею и всем партнёрам выставки, но и посетителям, которые проявили интерес к этой важной теме. На протяжении своего путешествия по городам России проект получал много искренних и позитивных отзывов и предложений, и это нас в свою очередь вдохновило на продолжение работы по созданию образовательного материала. Мы планируем и дальше использовать свои опыт и компетенции для того, чтобы доносить научные знания о вакцинации до широкой общественности», — рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андрей Загорский.

В основу проекта легла одноимённая выставка Политехнического музея, в 2021 году проходившая в Москве. Значительная часть экспозиции была посвящена пандемии COVID-19 и тому, как мы научились ей противостоять. При этом выставка регулярно обновлялась с учётом последних данных. Так, она была дополнена информацией о вирусе оспы и вспышке оспы обезьян летом 2022 года. В нескольких городах посетители также смогли увидеть гравюры, демонстрирующие образы пандемии в искусстве в разные эпохи и видео том, как устроено современное фармацевтическое производство.

На выставке был представлен мультимедийный контент, в том числе оцифрованные экспонаты из коллекции Политехнического музея. Интерактивные панели, инфографика и многослойное содержание привлекали разную аудиторию: семьи с детьми, школьников и студентов, педагогов и узких специалистов.

24 ноября 2022 года выставка была удостоена Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Биогенетическое просвещение».

Проект проводился Политехническим музеем совместно с «Национальной иммунобиологической компанией» («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.

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