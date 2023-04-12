САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Моцарт и Сальери – театральная реальность в 2 частях

18 и 19 апреля состоится премьера «Директора театра» В.А. Моцарта, которая вместе с оперой «Сначала музыка, слова потом» А. Сальери войдет в единую постановку.

Декорации

7 февраля 1786 года австрийский император Иосиф II устроил праздник в честь прибытия в Вену генерал-губернатора Нидерландов. «Изюминкой» торжества стало музыкальное соревнование между Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом. Каждый из них должен был написать одноактную оперу на тему театрального закулисья. Состязание должно было ответить на вопрос: какая опера лучше — итальянская опера-буфф или немецкий зингшпиль? Сальери, представлявший Италию, написал оперу «Сначала музыка, слова потом» на либретто Дж. Б. Касти, а Моцарт, защищавший честь немецкой музыки, представил публике оперу «Директор театра» на либретто И. Г. Штефани, с которым работал ранее над созданием оперы «Похищение из сераля».

Опера «Директор театра» В.А. Моцарта

Опера «Директор театра», написанная в жанре зингшпиль — немецкой комической оперы, — показывает зрителям жизнь театра изнутри, с ее интригами, скандалами, соперничеством примадонн, капризами артистов. Директор театра вместе с комиком-буфф собирают новую театральную труппу. Им обоим приходится изворачиваться и договариваться с исполнителями, участвовать в творческой «битве» между двумя певицами — мадемуазель Зильберкланг и госпожой Хертц, — претендующими на положение примадонны и высокие гонорары. Перипетии сюжета завершаются благополучно (как и задумано в комической опере) — солисты довольны гонорарами и ролями, директор удовлетворен достигнутыми договоренностями, и все готовы трудиться из любви к искусству.

Опера «Сначала музыка, слова потом» А. Сальери

Опера «Сначала музыка, слова потом» А. Сальери, написанная в жанре итальянской оперы-буфф, описывает типичную закулисную ситуация «рождения шедевра». Некий граф Опицио планирует театральный праздник. Он поручает написать оперу придворному Маэстро, но времени для этого дает катастрофически мало — всего 4 дня! Но и платит хорошо — 1000 цехинов. Для создания либретто Маэстро находит Поэта, который, узнав о крайне сжатых сроках заказа, отказывается от работы. Но Маэстро удается привлечь его к сотрудничеству. Поскольку нет времени сочинить что-то новое, у композитора припасена, на всякий случай, прекрасная музыка, написанная для оперы-буфф (итальянская комическая опера). Однако музыка не подходит к либретто, которое предлагает Поэт, — оно написано для оперы-сериа (итальянская серьезная опера). Маэстро, настаивая на приоритете музыки, заставляет Поэта подогнать под имеющуюся музыку свой текст.

«Сначала музыка, слова потом»

На прослушивание приходит донна Элеонора — певица оперы-сериа; она демонстрирует свои творческие и «прочие» возможности, репетируя вместе с Поэтом и Маэстро отрывки из трагической оперы. Будучи в полной уверенности, что роль достанется ей, донна Элеонора удаляется ждать, пока авторы напишут для нее коронную арию. Маэстро и Поэт наконец могут сесть за работу, и вскоре понимают, что у них, на удивление, все складывается неплохо. Понимая это, Маэстро отправляет Поэта к графу Опицио за авансом, поскольку опера почти готова. Поэт возвращается без денег, но в сопровождении очаровательной Тонины — певицы оперы-буфф. У прелестной особы оказывается довольно несносный характер, но она с удовольствием демонстрирует Маэстро и Поэту свои вокальные и актерские способности. В этот момент возвращается донна Элеонора. Увидев друг друга, соперницы устраивают вокальную дуэль, пытаясь перепеть одна другую и образуя комический дуэт.

Кто в итоге победил в том состязании много лет назад? Нет, это был не Моцарт. Победу одержал Сальери. Но по воле судьбы его опера была надолго забыта, а вот опера соперника хотя и не так часто, но появлялась на оперных подмостках.

Спустя 200 лет Юрий Александров и солисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» вновь приглашают зрителей принять участие в качестве судей творческой дуэли двух великих композиторов и уже с высоты времени рассудить, кто из них достоин носить лавровый венок.

Фото – Марат ШАХМАМЕТЬЕВ, театр «Санктъ-Петербург Опера»

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