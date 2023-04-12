КАЛИНИНГРАД: Музею Мирового океана подарили якорь XIX века весом 500 кг

Находку ранее обнаружили в Балтийском море на траверзе Янтарного ученые Атлантического отделения Института океанологии РАН, выполнявшие программу по исследованию морского дна. Ученые отбирали пробы грунта, изучали дно при помощи эхолота, который и помог обнаружить раритет. В точке расположения был установлен буй, и затем специалисты АО ИО РАН подняли якорь с глубины 25 метров. Операция заняла несколько часов. По решению института якорь передан Музею Мирового океана накануне Дня рождения музея, которому 12 апреля 2023 г. исполняется 33 года.

«Мы осмотрели якорь и пришли к выводу, что он «прибыл» к нам из XIX века. Такие конструкции могли использоваться на фрегатах. Вес якоря – 500 кг. Предположительно, бывшие хозяева просто «потеряли» его. Это могло произойти, например, во время шторма», - отметил главный специалист по флоту музея-заповедника «Музей Мирового океана» Алексей Шуткин.

Сейчас находка передана в музейную реставрационную мастерскую, где его очистят от водорослей и ракушек. Затем якорь можно будет увидеть в экспозициях музея.

Коллекция якорей Музея Мирового океана насчитывала 85 экземпляров, теперь их будет 86. Минимальный вес – 50 кг, максимальный - 60 т.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» благодарит АО ИО РАН за новый экспонат!

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