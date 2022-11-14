Зажигательный музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!» уже скоро в Москве

Когда вы в последний раз танцевали и веселились от души? Так, чтобы все мысли о делах и проблемах отступили и не мешали радоваться жизни, чтобы звучала любимая музыка, а рядом были друзья и единомышленники?

«Радио Шансон» приглашает на всенародную дискотеку, где всех ждут только любимые песни и только отличное настроение!

26 ноября в ДС «Мегаспорт» в Москве состоится знаменитый музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!».

Даже в ноябре может быть по-настоящему жарко, если на сцене выступают прекрасные артисты шансона по-русски, а в зале подпевают и танцуют замечательные слушатели. Так будет 26 ноября в ДС «Мегаспорт», потому что марафон «Ээхх, Разгуляй!» – это душевная и радостная встреча родных людей.

Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Сосо Павлиавшивили, Евгений Кемеровский, Ирина Круг, Евгений Григорьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов, группа «Лесоповал», Игорь Саруханов, Александр Устюгов и Валерий Курас – сложно представить компанию еще лучше!

Для праздника не нужно ждать повода, для танцев не найдется вечера идеальнее. Разгуляемся все вместе 26 ноября в ДС «Мегаспорт». «Ээхх, Разгуляй!» – тот самый концерт, на котором душа запоет от счастья. Ведь музыки много, Шансон – один!

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