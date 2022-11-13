«Музыкальная библия» в исполнении Александра Князева и Кристины Эшба

Среди любителей классической музыки есть мнение, что звучание органа умиротворяет, успокаивает и помогает сосредоточиться. Если это то, что Вам сейчас нужно, приглашаем 14 ноября в Малый зал Консерватории. Заслуженный артист России, известный виолончелист и органист Александр Князев выступит в дуэте с талантливой оперной певицей Кристиной Эшба. Весь вечер в исполнении «короля инструментов» и яркого, глубоко сопрано будет звучать музыка Баха.

Александр Князев окончил Московскую консерваторию по классу виолончели. Ученик А.К. Федорченко. Окончил также Нижегородскую консерваторию по классу органа у профессора Г. И. Козловой. Солист Московской филармонии (с 1989 г.).

Концертирует как виолончелист и органист. Записал свыше 30 компакт-дисков (И.С. Бах, Р. Шуман, И. Брамс, Ф.Шопен, М. Регер). В числе творческих достижений — «Искусство фуги» Баха, Шесть сюит Баха для виолончели соло (исполнены в один вечер в Большом зале Московской консерватории, 2000 г.), запись Чаконы Баха в версии для виолончели, а также всех сонат Регера для виолончели и фортепиано (во Франции, с Э. Оганесяном). Гастролирует во многих странах мира. Выступает с Ю.А. Башметом, В.В. Третьяковым, В. Репиным, В.Т. Спиваковым, В. Афанасьевым, М. С. Воскресенским, Н.Л. Луганским, Б. Березовским, Е. Леонской и др. Автор виолончельных транскрипций Пятой сонаты Л. ван Бетховена для скрипки и фортепиано, Дуэта A dur Ф. Шуберта, Скерцо c moll Брамса. В 1995–2004 гг. преподавал в Московской консерватории (класс виолончели). Среди учеников: О. Бугаев, Р. Комачков. Проводит мастер-классы в Испании, Франции, Республике Корея, Италии, на Филиппинах. Член жюри Международного конкурса виолончелистов им. П. И. Чайковского в Москве (1998, 2002). Лауреат того же конкурса (1978, 1990, 3-я и 2-я премии), а также конкурсов в Италии (Флоренция, 1979; Сицилия, 1987) и ЮАР (Претория, 1992, 1-я премия).

Кристина Эшба окончила Российскую государственную академию музыки имени Гнесиных по классу академического вокала в 2012 году.

В 2010 году представила Республику Абхазия во II Международном фестивале молодых исполнителей классической музыки «Восходящие звезды в Кремле», проходившего в Александровском зале Большого Кремлевского Дворца по инициативе и под патронатом супруги Президента РФ Светланы Медведевой.

Лауреат всероссийских открытых и международных конкурсов, включая конкурсы «Серебряный голос» и «Надежда романсиады». Участница престижного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». В репертуаре — оперные арии русских и зарубежных композиторов, романсы.

В октябре 2014 году она открыла новые грани своего таланта, став дипломантом Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева – престижнейшего смотра вокалистов, способных проявить своё дарование, талант и мастерство в исполнении как классического, так и эстрадного репертуара.

В октябре 2014 года состоялся блистательный дебют Кристины Эшба в качестве приглашенной солистки Большого театра. Восходящая, но уже заявившая о себе оперная звезда из Абхазии Кристина Эшба выступила в завершении Первого международного музыкального фестиваля «Барокко. Путешествие в Италию». Концерт прошел на сцене Бетховенского зала ГАБТ при полном аншлаге и вызвал восторг у взыскательной московской публики. Обладательница феноменального колоратурного сопрано, Кристина Эшба виртуозно исполнила арию Арбаче «Son qual nave» из оперы «Артаксеркс» (Риккардо Броски). Радость встречи с талантом, необходимым для исполнения этой сложнейшей барочной арии, филигранность, искренность и великолепные вокальные данные Кристины Эшба покорили Бетховенский зал Большого театра.

Начало в 19:00.

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