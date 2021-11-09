«ЖИ и ШИ пиши с буквой И…»

Минипросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации.

По мнению специалистов, за эти годы произошли изменения, искажающие правила правописания, возникли новые слова, типы слов и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому возникла необходимость в обновлении свода правил грамматики русского языка. Вследствие этого и был создан данный проект.

В ведомстве подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Напомним, правила русского языка, актуальные в настоящий момент, были утверждены еще в 1956 году. С того времени накопились разночтения, неточности и пробелы.

Соответствующий документ опубликован на портале проекта нормативно-правовых актов – https://regulation.gov.ru .

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