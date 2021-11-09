Storytel и «Актеры дубляжа» покажут другого Достоевского в проекте «Достоевский не писатель!»

Статус классика омертвляет. Автора из школьной программы трудно представить живым человеком — это пыльный бюст бородатого старца, который стоит на верхней полке библиотечного шкафа. 11 ноября Россия и мир будут отмечать 200-летний юбилей Федора Михайловича Достоевского. И в этот день международный сервис аудиокниг Storytel закричит во всех голос: Достоевский — живой, интересный, противоречивый, гениальный, сложный, многосторонний! Школа недоговаривает: Достоевский в сотни раз интересней, чем его унылый образ из учебника.

Storytel представляет вашему вниманию проект «Достоевский не писатель!» и покажет Федора Михайловича, о котором вы никогда не слышали: несломленного героя, влюбленного, блистательного переводчика, первого русского блогера, автора юмористических рассказов.Для того чтобы новый проект был максимально интересен любой аудитории, начнем знакомство с Достоевским сызнова вместе с известными «Актерами дубляжа» Дарьей Блохиной, Анисой Муртаевой, Кареном Арутюновым и Альбертом Ибрагимовым.

В основу легли 4 блока документальных историй: влюбленный Достоевский (личная жизнь), несломленный Достоевский (арест), неожиданный Достоевский (творческие искания), бессмертный Достоевский (окружение и влияние).

Они состоят из лекций одной из крупнейших специалисток по творчеству Достоевского Гаянэ Степанян и прозы, озвученной «Актерами дубляжа».

В первом блоке после лекционного цикла следуют отрывки из дневниковых записей Анны Григорьевны Достоевской (озвучивает Дарья Блохина) и из воспоминаний Аполлинарии Сусловой (озвучивает Аниса Муртаева).

Во втором блоке после лекции представлены собственные записки Федора Михайловича «Сибирская тетрадь» (озвучивает Карен Арутюнов).

В третьем блоке прозвучит полностью переведенный Достоевским роман «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (озвучивает Альберт Ибрагимов).

В заключительной четвертой части проекта лектор Гаянэ Степанян ответит на все самые важные вопросы о Достоевском.

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