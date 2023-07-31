«Жить жизнь»: самая успешная премьера START продлена на второй сезон

Сериал-манипуляция «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным и Романом Васильевым продолжает привлекать внимание подписчиков START даже после завершения сезона. На сегодняшний день проект посмотрело более 3,5 миллионов домохозяйств. Спешим обрадовать всех, кто следит за отношениями Анны и Матвея: работа над продолжением уже началась.

Став самым успешным запуском за всю историю онлайн-кинотеатра, сотый originals START девять недель удерживал позиции в топ-10 самых популярных сериалов в рейтинге Кинопоиск Pro, где добирался и до первой строчки. А пока авторы работают над сценарием второго сезона, предлагаем вспомнить отзывы зрителей о первом.

Продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая поделилась первыми деталями второго сезона:

«В продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать ее со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит ее отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придется заплатить абсолютно каждому».

Шоураннер и актриса проекта «Жить жизнь» Дарья Мороз обещает, что продолжение истории будет неожиданным и более динамичным:

«Мы оставим полюбившихся зрителю героев и введем новых персонажей, мы их уже придумали, они невероятно крутые! Кроме того, во втором сезоне мы зайдем в тему детских травм и покажем, как они влияют на взрослую жизнь. Мы, вместе с главной героиней, постараемся шагнуть в осознанность и разобраться, что же такое любовь в ее настоящем понимании».

Автор книги «Жить жизнь» и бизнес-аналитик Анна Богинская призналась, что очень рада новости о старте второго сезона:

«После выхода фильма я получила тысячи сообщений с вопросом: “Будет ли продолжение? Ведь написано три книги”. Для меня огромная честь знать, что сюжет “Жить жизнь” тронул мысли и сердца миллионов зрителей в мире. Финал первого сезона оставил вопросов больше, чем ответов, а интриги — как крема на торте! Как и каждый зритель “Жить жизнь”, я жду разъяснения, тем более, что впереди нас ждет самое интересное: любит ли Матвей Анну? Кто такой Влад? Какова судьба Стаса и Риты? И с кем останется Анна?».

Премьера первого сезона «Жить жизнь» состоялась эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START 13 апреля 2023 года. С первых серий картина по одноименному роману Анны Богинской вызвала волну комментариев и психологических разборов. В главной героине узнавали себя сотни девушек, включая селебрити, а в сети появились отдельные инфопродукты — онлайн-курсы по разбору абьюзивных кейсов из сериала. Критики назвали проект «народной драмой» и «главным женским сериалом».

В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Фото первого сезона — онлайн-кинотеатр START

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.