Кинопрокатная компания «Белые ночи» представила первый тизер картины «Петрополис»

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет первый тизер картины «Петрополис» с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях. Фантастический фильм Валерия Фокина рассказывает версию альтернативной истории, где человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может Владимир Огнев (Антон Шагин) — социальный психолог, изучавший инопланетян, которому известно нечто об их подлинной природе.

Владимир Огнев — сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну (Юлия Снигирь), свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела Организации Объединенных Наций – ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований — отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.

Это масштабное кино, в котором человечество оказывается перед лицом неизвестности. В мире альтернативной истории, где инопланетный разум диктует как надо жить, главной темой становится доверие между людьми. Фильм дает почувствовать, чего мы сегодня стоим, чем мы живем и что с нами происходит.

Фильм выйдет в российский прокат 27 октября 2022 года.

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